PRIMIJETILI STE? Plenković je teško kompromitiran! Zbog ovoga odlazi s čela Vlade?

Bivši HDZ-ov ministar uprave Lovro Kuščević, na zahtjev DORH-a, jednoglasnom odlukom Mandatno-imunitetnog povjerenstva ostao je bez saborskog imuniteta, što je zapravo vijest kakvih smo se posljednjih godina nagledali i naslušali. Sada na scenu stupa tromo hrvatsko pravosuđe, a prema svemu što smo prijašnjih godina imali prilike vidjeti, pitanje je ima li bivši ministar uopće razloga za brigu.

A da razloga za pretjeranu zabrinutost baš i nema, svjedoči paleta odluka hrvatskih sudova. Posljednja u nizu stigla je sa zagrebačkog Županijskog suda, koji je nepravomoćno oslobodio HDZ-ova virovitičkog gradonačelnika u aferi Fimi media zbog nedostatka dokaza u aferi u kojoj je optužen da je izvlačio novac iz MUP-a. U kontekstu priče o Kuščeviću itekako je spomena vrijedna politička odgovornost, ne samo njegova, nego i onih koji su se posljednjih mjeseci zaklinjali u njegovo poštenje. Jedan od njih svakako je premijer Andrej Plenković, koji je prije nešto više od dva mjeseca gorljivo branio Kuščevića, tvrdeći da je s njime proučio sve dokumente koji bi mogli biti sporni te da ne treba dovoditi u pitanje Kuščevićev politički i ljudski integritet. I što sada kada se priča zakotrljala i trome se institucije probudile iz sna? Sada kada je DORH počeo čačkati po Kuščeviću, javnost se pita bi li do toga došlo da je ostao u Vladi, jer skidanje imuniteta zasad se doima tek kao dio igrokaza, s obzirom na to da se javnost priča o istragama i skidanju imuniteta naslušala.

Ono što u tom krugu nedostaje jesu presude, upravo se zato i u ovoj priči o Kuščevićevu imunitetu čini da je on sporedni igrač – onaj glavni zapravo je premijer Plenković, koji i sada kada je njegov ministar stjeran u kut, izbjegava odgovarati na pitanja, premda je svojedobno tvrdio da su Kuščevićevi grijesi stvar prošlosti. Bili ili ne bili stvar prošlosti, Plenković je zbog Kuščevića više kompromitiran negoli sami Kuščević, jer Kuščević nije bio tek jedan u nizu ministara, on je bio politički tajnik i Plenkovićev čovjek od povjerenja, on je bio jedan od njegovih trbuhozboraca, koji je premijera spasio od referenduma o promjeni izbornog zakonodavstva upitnim prebrojavanjem glasova, on je bio taj preko kojega je Plenković trebao rušiti Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa, dok se Plenković pred medijima za njega više nego ozbiljno zalagao, braneći ono što se svakom prosječnom promatraču doimalo neobranjivim. Plenković je amnestirao Kuščevića, a u konačnici, Plenković ga nije ni smijenio, Kuščević je sam podnio ostavku i skrasio se u saborskim klupama, rušeći pritom svaku iluziju o tome da se ova Vlada bori protiv korupcije, ali i iluziju o tome da se rekonstrukcijom uistinu nešto konkretno i postiglo, jer dok god ondje stoluje Plenković koji je branio aferaše, pomaka neće biti.