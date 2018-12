PRILIKA ZA PODUZETNIKE: Marićevo ministarstvo objavilo natječaj za zakup 19 poslovnih prostora

U subotu, 22. prosinca 2018. objavljen je 6. Javni poziv za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske u ovoj godini. Poslovni prostori koji se daju u zakup na području Zagreba i Samobora nalaze se u centru grada (Zvonimirova, Vlaška, Gajeva, Ilica, Samobor-Perkovčeva). U Osijeku se daje u zakup jedan poslovni prostor u Ulici kneza Borne 31 A.

Iznajmljuju se prostori površine od 13,00 m2 do 438,00 m2. Početna zakupnina određena je u iznosu od 465,00 kn do 9.300,00 kuna, ovisno o veličini i zoni u kojoj se prostor nalazi. S ponuditeljem koji ponudi najviši iznos, ugovor o zakupu sklapa se na rok od 5 godina. Ponude za zakup dostavljaju se do 31. siječnja 2019. do 12.00 sati na adresu: DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Planinska 1, Zagreb. Poslovni prostori mogu se obići i razgledati od 16. do 21. siječnja 2019., sukladno rasporedu određenom u Javnom pozivu.

Javno otvaranje ponuda održat će se u prostorijama Ministarstva državne imovine, Dežmanova 10, Zagreb, 31. siječnja 2019. u 13.00 sati.

Raspisivanjem ovog natječaja nastavlja se sa kontinuiranom aktivnošću koju provode zajedno Ministarstvo državne imovine i Državne nekretnine d.o.o., a to je stavljanje u funkciju praznih poslovnih prostora. Time se postižu prije svega pozitivni financijski efekti (punjenje državnog proračuna), ali i poticanje trgovine, ugostiteljstva i ostalih djelatnosti te uređenje i vraćanje života

određenim dijelovima grada.

Popis oglašenih poslovnih prostora, raspored pregleda i uvjeti natječaja objavljeni su u Javnom pozivu za podnošenje ponuda za zakup poslovnih prostora 6/18.

Ovdje možete pogledati poslovne prostore.

“Ovim natječajem zaključujemo 2018. godinu i želimo puno poslovnih uspjeha sadašnjim i budućim zakupnicima u 2019. godini”, zaključuju u Ministarstvu.