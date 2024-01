Prijeti opasna vremenska pojava, a Vakula potvrdio: ‘Ovako nije bilo već godinama’

Autor: Dnevno.hr

Kako navodi DHMZ, u petak će na Jadranu prevladavati sunčano vrijeme, dok će u unutrašnjosti umjerena, povremeno i povećana naoblaka, a lokalno može pasti i vrlo malo snijega. Ujutro na kopnu mjestimice magla. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku zemlje i sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura od -2 do 3, duž obale i na otocima između 7 i 12 °C.

U subotu se, pak, očekuje pretežno sunčano vrijeme, prijepodne u unutrašnjosti prolazno više oblaka.

“Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku još u noći zapadni. Na Jadranu će umjerena do jaka bura, lokalno na udare i olujna, slabjeti i sredinom dana okretati na sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od -8 do -4, na Jadranu od -1 na sjevernom dijelu do 6 °C na jugu. Najviša dnevna na kopnu između 2 i 6, duž obale i na otocima od 7 do 12 °C”, navodi DHMZ u prognozi za subotu.

Vakula: Ovako hladno nije bilo već godinama

Zoran Vakula, glavni meteorolog HRT-a, poručuje kako treba izdržati još nekoliko ‘zdravo hladnih zimskih dana’ jer sve je veća vjerojatnost za skoru novu dugotrajniju južinu i za siječanj iznadprosječnu toplinu.

“Nakon u većini Hrvatske pretežno sunčanog četvrtka, još jednog razmjerno hladnog, u unutrašnjosti gdjegod i studenog, pa i ledenog dana, na Jadranu dodatno i zbog vjetra, slijedi nam blago i sporo popuštanje hladnoće. I premda mnogi pamte i znatno hladnije dane valja spomenuti kako ovako hladno kao u ovom tjednu, uz česte minuse, ujutro na kopnu i dvoznamenkaste, ponegdje i cjelodnevne, u ovom dijelu godine u mnogim krajevima nije bilo već godinama. Također je zanimljivo primijetiti da su u posljednjem klimatološkom razdoblju (od 1991. do 2020. godine) jutra ovih dana siječnja u prosjeku osjetno toplija nego prije 30 godina, pri čemu je ovo jedno od najvećih zatopljenja u godini. Ove je, pak, godine diljem Hrvatske prvi siječanjski tjedan bio osjetno topliji i od posljednjeg prosjeka, a ovih dana imamo jutarnju temperaturu zraka nižu čak i od nižeg prosjeka iz prošlog stoljeća, od 1961. do 1990. godine. Srećom, i dalje znatno višu od rekordno niske”, naveo je Vakula.

Valja podsjetiti i na upozorenje na hladne valove koji se očekuju idućih dana, a koji, pak, nose zdravstvene rizike kod osjetljive populacije, ponajprije kod starijih, male djece i beskućnika.

Što su hladni valovi

Na stranicama DHMZ-a pojašnjeno je što su hladni valovi.









Hladni valovi, slično kao i topli, djeluju na ljude uzrokujući povećanu smrtnost i pobol. Međutim, dok je utjecaj toplih valova uglavnom koncentriran na 1-2 dana nakon njihove pojave, hladni valovi uzrokuju povećanu smrtnost s odgodom i nakon njihovog završetka.

Premda je maksimum smrtnosti kod toplih valova izraženiji nego kod hladnih, ukupno povećanje smrtnosti je nakon hladnih valova veće nego nakon toplih valova.

Izlaganje hladnoći može imati i smrtni ishod

Treba naglasiti da upozorenje na hladnoću koja djeluje na zdravlje nije isto kao upozorenje na nisku temperaturu vidljivo na Meteoalarm stranici. Niske temperature u velikoj mjeri utječu na zdravlje ljudi, ali također negativne (niske) vrijednosti temperature mogu znatno utjecati na opskrbu energije, osobito električne, na smrzavanje tekućina, što je posebno važno zbog opskrbe pitkom vodom i sl. Pragovi koji postaju kritični za zdravlje u pojedinim se regijama mogu znatno razlikovati od pragova odnosno vrijednosti temperature koja može utjecati na privredu, gospodarstvo, promet, ekonomiju i sl. Upozorenje na hladnoću unutar platforme Meteoalarma podrazumijeva širi spektar utjecaja te se razlikuje od upozorenja na hladnoću koja može utjecati na zdravlje.









Izlaganje niskim temperaturama u hladno zimsko vrijeme može uzrokovati štetne posljedice na zdravlje te dovesti do nastanka ozljeda (ozeblina, promrzlina, smrzotina) i opće pothlađenosti tijela (hipotermija), što može imati i smrtni ishod.