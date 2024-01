Prijeti novi rat na hrvatskoj političkoj sceni: Spominje se i ime Zorana Milanovića

Autor: Iva Međugorac

Kada će se održati parlamentarni izbori, pitanje je to s kojim su ovih dana u Hrvatskom saboru oporbeni zastupnici pokušali suočiti premijera Andreja Plenkovića koji na tu temu već dugo odbija ponuditi izravan odgovor. No, s obzirom na to da i u oporbenim redovima zazivaju izbore moglo bi se zaključiti da su zastupnici opoziciji spremni za obračun s Plenkovićevim HDZ-om iza kojeg osim podosta afera stoji stabilan rejting, ali i Plenkovićeva ambicija koju je dosta jasno ovih dana u parlamentu ipak otkrio.

”Moj plan je pobijediti ponovno na izborima, i to za Hrvatski sabor, Europski parlament, a nadamo se i na predsjedničkim”, najavio je Plenković. Zbog čega se Plenković na ovaj način poigrava s datumom održavanja izbora teško je precizirati, ali je nedvojbeno da su nadolazeći parlamentarni izbori gotovo sudbonosni za nastavak njegove političke karijere.

SDP-ova borba za opstanak

U isto vrijeme parlamentarni izbori koji dolaze presudni su i za SDP koji će na njima povesti svojevrsnu borbu za opstanak nastojeći dokazati svoju poziciju na lijevoj političkoj sceni, s tim da stranački predsjednik Peđa Grbin ne krije niti svoje premijerske ambicije. Kakve god ambicije da imao Grbin će ih teško realizirati s obzirom na probleme s kojima se susreće. Poznato je da SDP već dugo muku, muči s lošim rejtingom, ali i to da će na parlamentarne izbore morati izaći samostalno, odnosno bez koalicijskih partnera do čega je došlo nakon što su u Možemo odlučili da prije izbora ne žele surađivati sa strankom Peđe Grbina.

Jedan od razloga za tu odbijenicu jest i utjecaj predsjednika Zorana Milanovića na SDP od čega se Grbin do danas nije ogradio, unatoč tome što se u predsjednikovom timu progovara o tome da mu potpora SDP-a za predsjedničke izbore neće biti potrebna te da bi i on stoga mogao odbiti Grbina. Ovih se dana Grbin po prvi put ozbiljnije ogradio od Milanovića nakon što je ovaj izjavio kako je novi ministar gospodarstva Damir Habijan homoseksualac, no mnogi unutar stranke pa i u redovima potencijalnih koalicijskih partnera drže da je to distanciranje stiglo prekasno.









Dvije odbijenice za Grbina

Na vrijeme je zato Grbin dobio odbijenicu od Biljane Borzan i Tonina Picula na kojima je kanio bazirati liste za nadolazeće parlamentarne izbore. Niz je SDP-ovaca bliskih Grbinu smatrao da stranački europarlamentarci stranci na parlamentarnim izborima mogu pomoći u borbi za opstanak budući da su se Borzan i Picula odavno profilirali među građanima kao ljudi respektabilnih karijera. No, kako za sada stvari stoje Borzan i Picula na takvo što nemaju namjeru pristati već su stranačke boje spremni braniti isključivo na europskim izborima kao što je to i do sada bio slučaj.

Za razliku od njih SDP-u je spreman pomoći bivši ministar branitelja Predrag Fred Matić koji će kako za sada stvari stoje biti nositelj liste u petoj izbornoj jedinici. Pitanje je s kime će Grbin ići u prvu izbornu jedinicu gdje će se kandidati izravno obračunavati s HDZ-ovim nositeljem liste, odnosno s premijerom Plenkovićem. Na svim je ranijim izborima nepisana praksa bila da se predsjednik stranke natječe u prvoj jedinici, no Grbin to želi izbjeći te se za potporu birača želi boriti u sigurnoj bazi- svojoj osmoj izbornoj jedinici pa sada u Partiji dvoje oko svojeg kandidata za prvu jedinicu tim više što ih je odbio Picula kojega su planirali poslati u duel s Plenkovićem.









Kao izgledne opcije sada se pak spominju bivši ministar financija Boris Lalovac ili pak mladi Ivan Račan, čije šanse u odnosu na Plenkovića mnogi već sada dovode pod upitnik. Jedan od prijedloga je da se ovdje na listu postavi i Arsen Bauk, no ni Bauku ta ideja nije pretjerano simpatična pa je upitno kako će se ta priča rasplesti. Ideja je bila i da Borzan SDP-ove boje brani u Slavoniji, odnosno u četvrtoj izbornoj jedinici gdje bi odmjeravala snage s Ivanom Anušićem iz HDZ-a.

Znajući da SDP u ovoj sredini praktički više niti ne postoji Borzan je donijela mudru odluku, a za Grbina ostaje teško pitanje- koga postaviti za nositelja liste u ovoj važnoj izbornoj jedinici. Ostaje u svemu tome pitanje i koga postaviti na listu za europske izbore, jer dio SDP-ovaca drži da odbijenica Biljane Borzan i Picule nije korektna te da su stranci trebali pomoći u kriznoj situaciji u kojoj se nalazi. Priprema listi za parlamentarne izbore u SDP-u miriše na nove sukobe, a dio SDP-ovaca kaže da Grbin na europske izbore neće niti poslati Piculu i Borzan pošto su ga razočarali već će na te liste postaviti Joška Klisovića, Ivana Račana i nekolicinu svojih najbližih suradnika koji su uz njega ostali u krizi kroz koju zajedno sa SDP-om prolazi i on kao predsjednik stranke.