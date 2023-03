PRIJETI LI MOSTU VELIKI DEBAKL? Opasan signal iz Rijeke: Koketiraju s Možemo, a odbijaju desnicu

Autor: Iva Međugorac

Već se dugo Most profilira kao treća politička opcija u zemlji, što niti nije nerealno kada se znade da je ova stranka preživjela tri izborna ciklusa. Kada su uoči posljednjih parlamentarnih izbora predstavnici medija i razni analitičari Mostu počeli predviđati kraj i raspad sustava, oni su svoje redove zbili i u njih regrutirali bračni par Raspudić te osebujnog riječkog vjeroučitelja Marina Miletića i sa time dokazali da ipak mogu ponovno postati snažna parlamentarna opcija. Nerijetko Mostovci u sabornici demonstriraju da su snažna pa i najglasnija oporba koja kontinuirano nervira premijera Plenkovića, koji ih je pak poistovjetio s predsjednikom Zoranom Milanovićem tvrdeći ponajviše radi Nine Raspudića da su oni njegova produžena ruka.

U anketama stoje solidno, ali…

Što god da Plenković govorio o Mostu neosporno je da oni u anketama posljednjih mjeseci stoje i više nego solidno, rejting im je u rastu, a kako za sada stvari stoje sve i da HDZ dobije naredne parlamentarne izbore teško da će iduću Vladu moći formirati bez Mosta koji se profilirao kao politička opcija desnog centra. No, iako opcija desnog centra Mostovci ne bježe od velike koalicije s kojom su spremni rušiti HDZ pa je stoga jasno da oni na suradnju s Plenkovićevom strankom definitivno više ne računaju.





Izgleda da Mostovci nisu previše otvoreni niti za veliku koaliciju na desnom spektru, od koje su se počeli ograđivati još nakon posljednjih predsjedničkih izbora. Međutim, pitanje je što Mostu donosi ovo političko soliranje, jer je nedavna ostavka Marina Miletića pokazala da stanje među biračima i nije moguće u potpunosti poistovjetiti s njihovim rejtingom. Kako je i sami Miletić podnoseći ostavku potvrdio ova je stranka na izborima za mjesne odbore u Rijeci doživjela potpuni neuspjeh. Most je tako u Miletićevom gradu osvojio svega četiri mandata, a prije četiri godine čak deset mandata, što definitivno nije dobra poruka za nadolazeće parlamentarne izbore, pa u konačnici ni za one predsjedničke na koje bi Most po svemu sudeći trebao izaći upravo s Raspudićem.

Zbog čega su Riječani baš sada na ovim izborima na kojima je izdominirao HDZ kaznili Mostovce, teško je reći, no sigurno je kako su vladajući puno investirali u jačanje svoje pozicije u riječkom kraju koji je inače slovio za SDP-ovu utvrdu. Nedvojbeno je da SDP više nije ono što je nekoć bio, jasno je i da je Plenković daleko bliži liberalnom riječkom biračkom tijelu, nego bilo koja druga opcija koja se tamo natjecala, no isto je tako jasno kako će Most morati krenuti razmatrati svoje djelovanje i poruke koje šalju u javnost.

Most se mora detaljnije definirati

Prije svega Most će morati odlučiti što točno jest ideološki, jer ako ciljaju na desno biračko tijelo tada im zasigurno nisu od pomoći poruke o mogućoj velikoj koaliciji u kojoj bi se našla platforma Možemo. U centru je pak tolika gužva da se ondje lov za glasače čini poprilično rizičan, a Mostovci na potporu s ljevice teško da mogu računati pa bi dakle bilo najplodonosnije da se Most okrene desnom biračkom tijelu koje se razočaralo Plenkovićem i njegovim koalicijskim partnerima.

Uz to osim ovih aktualnih saborskih zastupnika Most ako želi nastaviti svoju ozbiljnu političku priču mora osnažiti svoje djelovanje u lokalnim organizacijama gdje im nedostaje prepoznatljivih političkih figura, pošto šira javnost ima dojam da su svoje djelovanje sveli na nekolicinu kritički nastrojenih saborskih zastupnika što nije nužno loše, ali je nedovoljno za još veći i još ozbiljniji politički zamah kojega Most očekuje, priželjkuje i najavljuje.

Naravno da izbori u Rijeci ne mogu biti ogledni za cijelu zemlju, izgledno je da će Most i na idućim parlamentarnim izborima HDZ-u stvarati probleme u Dalmaciji i na krajnjem jugu, te da se njihovi najaktivniji zastupnici mogu nadati osvajanju novih mandata, no izgleda da se s tom nekolicinom saborskih zastupnika Most svodi na regionalnu stranku, što djelom valja pripisati i situaciji na desnici čiji politički predstavnici još uvijek ne uspijevaju pronaći zajednički jezik i krenuti u pregovore o velikoj koaliciji koja bi doista pokazala kako desnica može biti ozbiljna i relevantna.