PRIJETI BLOKADA CESTA: Prijevoznici nisu postigli dogovor s ministarstvom!

Autor: Hina

Udruga hrvatskih cestovnih prijevoznika tražila je sastanak prvenstveno zbog donošenja Pravilnika o ograničavanju uporabe pojedinih javnih cesta za promet teretnih vozila čija najveća dopuštena masa premašuje 7,5 tona, ali i zbog toga što im se zatvara važan granični prijelaz u Murskom Središću.

Predsjednik udruge Dragutin Kranjčec izjavio je nakon sastanka da je prijevoznicima osobito sporno što više neće smjeti koristiti pojedine državne ceste, te da će im novi nameti dosta poskupjeti poslovanje.

Kranjčec kaže da prijevoznici, primjerice, više neće moći koristiti Podravsku magistralu te dionicu od Žute lokve do Senja, a moguće je da se na jesen za promet kamiona zatvori i državna cesta D1.

“Želimo li zadržati vozače u Hrvatskoj moramo im povećati plaće, a to smo namjeravali provesti dijelom i od onoga što nam je trebalo ostati od trošarina koje ćemo dobivati ove godine. Međutim, novi nameti uzet će nam triput više novca i još će više smanjiti mogućnost da nagradimo svoje vozače”, rekao je Kranjčec.

Istaknuo je i da će zatvaranjem državnih cesta prijevoznici izgubiti puno novca, ali i vremena pri transportu.

Prijevoznicima smeta i zatvaranje graničnog prijelaza Mursko Središće za promet kamionima.

Kranjčec tvrdi da se radi o vrlo frekventnom prijelazu posebno važnom za prijevoznike iz sjeverozapadne Hrvatske. Kaže kako prijevoznici predlažu da taj granični prijelaz za kamione bude zatvoren od 22 do pet sati ujutro, ali da je ministar to odbio.

Graničnom prijelazu Mursko Središće prijevoznici žele dati status međudržavnog prijelaza, koji bi koristili samo Hrvati i Slovenci, a za to, istaknuo je Kranjčec, imaju podršku slovenskih kolega.

“Treba još uvijek razgovarati, no nezadovoljni smo jer je zatvaranje graničnog prijelaza Mursko Središće politička odluka, što znači da je politika ispred gospodarstva. Još smo nezadovoljniji pravilnikom, odnosno ograničenjima za vozila iznad 7,5 tona, a kolege iz Like bune se zbog zatvaranja državnih cesta. Znamo da u zimskim uvjetima na autocesti prema Rijeci i prema Splitu to neće biti dobro”, kazao je Kranjčec nakon sastanka sa ministrom Butkovićem.

Spomenuo je, međutim, da im je iz ministarstva ponuđeno dodatnih deset posto popusta na korištenje ENC uređaja, kako bi kamionski promet preusmjerili na autoceste. Prijevoznici pak smatraju da je to premala kompenzacija u usporedbi s troškovima koje će imati zbog novog pravilnika.

Prijevoznici su, naveo je Kranjčec, od ministarstva dobili još nekoliko, uglavnom nevažnih ustupaka.

Naveo je je i da postoji mogućnost da prijevoznici blokiraju promet u Zagrebu i na graničim prijelazima, ako se u međuvremenu ne uspiju dogovoriti s ministrom Butkovićem.