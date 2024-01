Prijatelji staju u Turudićevu obranu: Sve će vam biti jasno kad vidite tko je protiv njega

Autor: Iva Međugorac

Državnoodvjetničko vijeće na svojim je internetskim stranicama objavilo da su se na javni poziv za podnošenje prijave za imenovanje na dužnost Glavnog državnog odvjetnika javila četiri kandidata. Gotovo tradicionalno na natječaj se javio zamjenik županijskog državnog odvjetnika u splitskom Županijskom državnom odvjetništvu Nikša Wagner kao i poznati zagrebački odvjetnik Mladen Dragičević, no upućeni tvrde kako se u vladajućim redovima koplja lome između suca Visokog kaznenog suda Ivana Turudića i zamjenika Glavne državne odvjetnice Emilia Kalabrića.

U medijskom prostoru kao najveći favorit spominje se međutim upravo sudac Turudić čija je kandidatura u pravosudnim krugovima izazvala lavinu reakcija. Kako to obično biva kod pojava kao što je najpoznatiji hrvatski sudac Turudić mišljenja su oko njegove kandidature podijeljena. Dok jedni tvrde da je Turudić odabranih Vladimira Šeksa i kadar vladajućih koji će srozati ionako srozani DORH drugi tvrde kako je Turudić pravi izbor baš zato što mu nisu skloni ni mediji, ni predstavnici ljevice koji bi se mogli uznemiriti eventualnim Turudićevim imenovanjem na ovu važnu funkciju.

Iskusan sudac koji je prošao sve stepenice

Oni koji Turudića poznaju kažu da će on definitivno prodrmati djelatnike pravosuđa, kada i ako uđe u sustav Državnog odvjetništva, navodeći kako je riječ o iskusnom sucu koji je u svojoj branši prošao sve stepenice. Mada pojedinci unutar sustava kažu da će Plenković imenovanjem Turudića zaštitit sebe i svoju stranku od bilo kakvog kaznenog progona, oni skloni Turudiću tvrde da je to miljama daleko od istine te kažu da Turudićevo imenovanje smeta onima koji u pravosuđu opstaju još od bivše države, pri čemu se njegovi simpatizeri posebice pozivaju na ovotjedne izjave poznatog zagrebačkog odvjetnika Ante Nobila.

On je naime za N1 kazao da se Turudić ne bi javio na natječaj da nije dobio mig i da se nije dogovorio s nekime. ”S druge strane, rekao bih da HDZ računa da je on njihov čovjek jer je u prošlosti i došao stranačkom linijom u Zagreb, ali mislim da se varaju jer Turudić od prije 20 godina i ovaj danas više nije isti čovjek”, istaknuo je Nobilo. Oni koji su naklonjeni Turudiću naglašavaju da na njega doista nitko ne može izvršiti pritisak te da je on naprosto iskren čovjek i dragovoljac Domovinskog rata koji svoj svjetonazor nikada nije ni pokušavao skriti, što mu kritičari ovih dana izvlače kako bi umanjili njegove šanse.

Šanse za Turudićevu kandidaturu nisu umanjile ni sigurnosne provjere SOA-e koje je prošao u tri navrata, a u sklopu kojih nije viđeno ništa problematično u njegovim druženjima s odbjeglim Zdravkom Mamićem. Međutim, svoje prijateljstvo s Mamićem Turudić nikada nije niti skrivao. Malo je poznato da je ovaj sudac Visokog kaznenog suda i njegov nesuđeni predsjednik u bliskim odnosima bio i sa pokojnim zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem.









Stari sukob s predsjednikom Milanovićem

To što je danas prema Turudićevom imenovanju za glavnog državnog odvjetnika kritičan i predsjednik Milanović mnogi pripisuju njegovim kritikama Zakona o kaznenom postupku iz 2015-te godine, čime je neizravno optužio nekadašnjeg ministra pravosuđa Orsata Miljenića da je ciljano podnio kaznenu prijavu protiv nepoznatih počinitelja zbog sumnji da su ga ilegalno pratili i obrađivali samo kako bi se ta odluka odbacivalo što je Turudića označilo kao osobu koja je lažno prijavljivala to da ga nepoznate osobe ilegalno prate i obrađuju. Nije Turudiću bio sklon ni nekadašnji ministar pravosuđa iz Mostove kvote Ante Šprlje, a sami Turudić svojevremeno je demantirao medijske glasine o tome da mu je Karamarko nudio poziciju ministra pravosuđa u svojoj nekadašnjoj Vladi.

Umjesto ministarskih pozicija Turudić se držao onih u sudstvu pa je tako nakon predsjedanja Županijskim sudom prešao na Visoki kazneni sud. Inače je Turudić rodom iz okolice Virovitice, točni je iz sela Lug Gradinski, u kojem ga pamte kao odličnog učenika, i korektnog školskog kolegu koji je uvijek bio u središtu pažnje. U Zagreb Turudić stiže na fakultet, a iako je uspio upasti i na Političke znanosti, odlučio se studirati pravo koje je i završio. Diplomu je stekao davne 1987-e godine, a diplomski rad na temu Međunarodnog terorizma obranio kod pokojnog profesora Zvonimira Šeparovića.

Kako u Zagrebu tada nije mogao naći stalan posao, s diplomom u ruci Turudić se vraća u svoju Viroviticu gdje dobivao posao vježbenika na Općinskom sudu. Po završetku vježbeničkog staža preko godinu dana Turudić je bio bez posla, a kada je krenuo rat s prijateljima iz mladosti priključio se dobrovoljačkim postrojbama. Te ratne 91-e Turudić dobiva svoj prvi sudački posao onaj na virovitičkom Općinskom sudu, gdje je četiri godine kasnije postao i predsjednik, navodno uz poguranac njegova ratnog zapovjednika Đure Dečaka i nekadašnjeg suca Ustavnog suda Milana Vučkovića.









Škare Ožbolt odbila Turudića

Kao pomoćnik ministra pravosuđa Miroslava Šeparovića Turudić se vratio u Zagreb, a kasnije je i sam priznao kako mu je u tome uzletu pomogao Dečak. Kada je Šeparović postao ravnatelj HIS-a Turudićev nadređeni postaje Milan Ramljak, a zatim i njegov nekadašnji mentor Šeparović. Kada je 2000-te pala HDZ-ova vlast Ivica Račan miče Turudića s mjesta pomoćnika ministra pravosuđa pa on kao istražni sudac prelazi na Županijski sud u Zagrebu. Prvi veliki, ali i kontroverzni Turudićev predmet bio je slučaj otmice sina Vladimira Zagorca u kojem je trebao presuditi Hrvoju Petraču kojemu se sudilo u odsutnosti, a koji je osuđen na šest godina zatvora. Taj slučaj praćen kontroverzama možda je i nagnao Turudića da se kandidira za predsjednika Županijskog suda u Zagrebu, no tadašnja ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt odbila ga je imenovati na tu funkciju.

Nedugo potom i ona je navodno zbog sukoba sa Šeparovićem baš oko Turudića ostala bez ministarske funkcije. Kako je izašla s političke scene tako je Škare Ožbolt postala medijski nezanimljiva, što se za Turudića ne može reći pošto je uglavnom preuzimao teške, ali i politički osjetljive predmete pa je tako sudio Mladenu Šlogaru optuženom za ubojstvo Ivane Hodak, osudio je i bivšeg hrvatskog veleposlanika u SAD-u Nevena Juricu, a na njegovoj optuženičkoj klupi našao se i bivši potpredsjednik Vlade Damir Polančec kao i bivši premijer Ivo Sanader.

Da je Turudić utjecajan moglo se vidjeti i na proslavi njegova 50.rođendana na kojoj su se pojavili Milijan Brkić, Vice Vukojević, Mamić i ostali uglednici. U posljednje vrijeme Turudić se povukao iz javnog prostora, iako ga se prozivalo i zbog prometnih prekršaja. Godinama je odbijao poveznicu s političkim životom, a govorilo se i kako se u budućnost vidi kao sudac Vrhovnog suda. Obistine li se međutim glasine koje ovih dana kruže medijskim prostorom Turudić bi naredne četiri godine mogao provesti na čelu DORH-a.