PRIJATELJ PLENKOVIĆEVE MAME! Doktor zbog kojeg će žrtvovati Beroša

Nakon što je Upravno vijeće smijenilo ravnatelja KB Dubrave Srećka Marušića, za vršitelja dužnosti imenoan je doktor Ivica Lukšić, voditelj koordinatora primarnog respiracijskog intenzivističkog centra u toj bolnici.

Gostujući u Dnevniku javne televizije Lukšić je rekako kako su trenutačni kapaciteti KB Dubrave dosta popunjeni ne isključivši opciju smještanja pacijenata u šatore koji su u funkciji. Riječ je o šatorima s grijanjem, koji su opskrbljeni kisikom.

“Da ne vjerujem u te ljude ne bi ni pristao biti vršitelj dužnosti. Vjerujem da je velika većina tih ljudi pokazala svoj strah i nerazumijevanje situacije. Oni su pokazali da se boje za svoju perspektivu i treba ih razumjeti. Mnoge od njih poznajem, srećem u bolnici i znam da su to dobri i vrijedni ljudi. Vjerujem da dobrom informiranošću i korespondirajući sa svima njima to se može popraviti, rekao je i dodao da je njegov glavni interes da se bolesnicima pruži najbolja moguća skrb”, kazao je dr. Lukšić u Dnevniku HRT-a.

Upućeni svjedoče kako je doktor Lukšić bio prvi izbor premijera Andreja Plenkovića za rukovođenje bolnicom u Dubravi te Beroš tu zapravo niti nije imao previše prostora za manevre, pošto je predsjednik Vlade sve nezadovoljniji ministrom zdravstva. Jedno se vrijeme po liječničkim krugovima šuškalo da bi Lukšić uskoro mogao preuzeti rukovođenje kompletnim Stožerom, no to za sada još nije opcija.

Lukšić inače po užoj specijalnosti nije epidemilog, nego maksilofacijalni kirurg i specijalist za operacije tumora glave i vrata, a prijatelj je premijerove majke, doktorice Vjekoslave Raos-Plenković. Uz to što je predstojnik Klinike za kirurgiju lica, čeljusti i usta te voditelj Odjela za onkološku kirurgiju glave i vrata u Dubravi, Lukšić je i izvanredni profesor za zagrebačkom Medicinskom fakultetu, gdje je pročelnik Katedre za maksilofacijalnu kirurgiju, a s doktoricom Raos-Plenković vjerojatno se upoznao u bolnici, u kojoj je radila do umirovljenja.

Podsjetimo, Plenkovićeva majka je kardiologinja koja je u vrijeme Jugoslavije radila u Vojnoj bolnici. Tako se, naime, nazivala zdravstvena ustanova koja je do 1998., kada se preselila u modernu zgradu u Dubravi, bila pozicionirana u Vlaškoj ulici. Govorilo se i da se upravo Plenkovićeva majka kod njega zauzela za to da njezin kolega Milan Kujundžić postane novi ministar zdravstva. Kujundžić od početka ove godine više nije ministar, a Plenkovićevi suradnici tvrde kako šef Vlade u njemu vidi krivca za stanje u KB Dubravi, u kojoj je do dolaska u Ministarstvo bio ravnatelj pa je slijedom toga bolnica zapravo pod utjecajem njegove hobotnice, a predsjednik Vlade uvjeren je kako mu se bivši ministar osvećuje zbog smjene.

Zato je Plenković sada odlučio uzeti stvar u svoje ruke te za ravnatelja postaviti doktora Lukšića prema kojemu su neki kolege također kritični jer u pola godine mandata nije uspio osigurati dovoljno medicinskog osoblja za brigu o covid-pacijentima, i kojega krtiičari smatraju najodgovornijim za to što je uočli novog vala pandemije Dubrava kao glavni covid-centar dovedena u poteškoće zbog nedovoljnog bgroja respiratora. Oni koji su skloni novom ravnatelju kažu kako nije problem u Lukšiću već u Kujundžićevim kadrovima koji ne žele prihvatiti to da Dubrava postane glavna covid-bolnica. Izvori iz Ministarstva zdravstva tvrde kako su se na to odlučili radi toga što je Dubrava na dobroj lokaciji, sa svim nužnim prilazima, smještena je na izoliranoj poziciji te se radi o nekadašnjoj vojnoj bolnici. Liječnici iz Dubrave koji se ne smatraju ničijim kadrovima, a ponajmanje Kujundžićevima upozoravaju kako je pretvaranje ove bolnice u covid-bolnicu problematično radi ventilacijskog sustava.

Bilo kako bilo, Beroš koji je godinama bio Kujundžićev pomoćnik sada je ušao na njegov teren i po Plenkovićevom zagovoru odlučio se obračunati s njegovom hobotnicom u KB Dubravi, a time i sa ravnateljem Marušićem čija je teta Grozdana Perić članica Upravnog vijeća bolnice također smijenjena prije nekoliko dana.