PRIJATELJ JOSIPE RIMAC SVE NAM JE OTKRIO! Ovo što gledate je tek početak: Braniti će se svim metodama

Autor: Iva Međugorac

Kninska kraljica, tako su nekoć HDZ-ovci laskali bivšoj državnoj tajnici Josipi Rimac, ženi koje su se odrekli nakon što se medijskim prostorom prolomila afera Vjetroelektrane, u sklopu koje je privedena. Tjedni provedeni u Remetincu, ovoj su markantnoj bivšoj političarki strahovito teško pali i iz hladne ćelije izašla je vidno mršavija, ali i pomalo ispijena, znajući da težak period za nju nije okončao. Ovih se dana, otkako je aferama, uhićenjima i istragama uzdrmana Vlada premijera Andreja Plenkovića njegova nekadašnja kolegica ponovno počela spominjati.

Kako se i ne bi spominjala, kada ministre u probleme uvlače ljudi koji i jesu bili dio njene mreže. Sama Rimac komunicirala je sa desetak ministara, no svi oni koje je smatrala prijateljima i suradnicima naprasno su joj okrenuli leđa.

Nije joj bilo lako

”Ona je zaista srcem živjela taj HDZ to nisu floskule, teško joj je palo izbacivanje iz stranke, uništili su je, ukaljali joj čast i ugled, a Rimac je to strašno teško prihvatila”, otkriva nam sugovornik koji spada u skupinu rijetkih koji su s Rimac do danas ostali bliski. Sve ovo što vidite dio je njene osvete, tako to tumači njezin prijatelj aludirajući na privođenje ministra Darka Horvata, ali i na aferu Tomislava Ćorića.

”Detalje o Ćoriću iznio je Domagoj Validžić, koji je oženio Josipinu rodicu Anitu Validžić, detalje o Horvatu Ana Mandac koja je također kontaktirala s Rimac, tu je i Gabrijela Žalac, zatim Tomislav Tolušić, sve je to dio istog kruga, u kojeg je slučajno upao Alardović, koji je priča za sebe, on je dio toga požeškog HDZ-a koji Plenkovića nikada nije prihvatio, kako je Aladrovića Plenković prigrlio tako se on zamjerio svojim nekadašnjim kolegama i tu bi mogao biti njegov problem”, smatra naš sugovornik napominjući da je Rimac prije dvije godine u jeku uhićenja za sobom povukla Plenkovićevu administraciju odnosno državne tajnike, pomoćnike ministara i direktore, dok je sada kako se bliži podizanje optužnice saga oko nje s uhićenjem donedavnog ministra Darka Horvata poprimila novu dimenziju.

Inače se Horvata još tada, kada je Rimac pala u sklopu afere Vjetroelektrane povezivalo s bivšom državnom tajnicom, međutim, on je u tom periodu te poveznice žestoko demantirao. Tvrdio je da Rimac od njega nije tražila da sređuje bespovratne potpore obrtnicima, članovima njene obitelji i rođacima koji su joj potom uslugu kompenzirali radeći stolariju u njenoj kući. Za to se usput budi rečeno sumnjiči Horvatova nekadašnja pomoćnica Ana Mandac, radi koje nesretni ministar i jest posrnuo. To je, pita li se našeg sugovornika bliskog Rimac tek početak.

To je tek početak…

”Ona je kontaktirala s ministrima, gradila je vlastitu mrežu i teško je za povjerovati da nitko s vrha o tome ništa nije znao”, navodi naš sugovornik te dodaje da je bivšu gradonačelnicu razočarala kolegica Žalac s kojom je bila i prijateljski povezana. ”Ona se u jednom dijelu optužbi nagodila, i stvorila Rimac dodatne probleme, ali nemojte zaboraviti da je ona sjedila u NO HBOR-a preko kojeg se izlazilo u susret Milenku Bašiću, uz to, ne zaboravite da se s Bašićem sastajao Marić, s njim se družio Tomislav Ćorić, dio te priče oko vjetroelektrana je i Ivan Vrdoljak, suludo je vjerovati da je u to mogla biti uključena samo Josipa Rimac pa nije ona svemoćna”, kaže naš sugovornik te naglašava da će Rimac bude li bilo potrebe krenuti i na Tenu Mišetić, blisku suradnicu premijera Plenkovića s kojom je kontaktirala Ružica Njavro iz Ministarstva poljoprivrede.

”’Istraga protiv Rimac je prekinuta kada je Njavro u razgovorima s Rimac spomenula Tenu. Uskok je presreo razgovor Josipe Rimac, ona je tvrdila da dekan s Agronomije Zoran Grgić nije jasno objasnio ministrici Vučković sve vezano uz odredbe koje je trebalo izmijeniti u Uredbi za koju se pokušavalo intervenirati kod Mišetić od koje je Njavro tražila da se Uredba pusti u proceduru javnog savjetovanja bez obzira na nedostatke”, podsjeća naš sugovornik. Zanimljivo je podsjetiti da se ni u Uskokovom Rješenju o provođenju istrage Mišetić spominje imenom, odnosno kao Tena bez da joj je navedeno prezime, kao što je to bio slučaj s ostalim svjedocima i osumnjičenicima. Poznato je da je Rimac kolegici Njavro donijela 10 tisuća eura kako bi joj se zahvalila za to što je pokušala progurati spornu uredbu, no do danas nije poznato kako je Mišetić reagirala na pozive Ružice Njavro, niti je posve jasno zašto ju je bivša djelatnica Ministarstva poljoprivrede kontaktirala za nešto u čemu ona nema ili barem ne bi trebala imati nikakvih ovlasti. ”Naravno da je u ovom trenutku nemoguće reći da je Mišetić pogurala uredbu i iskoristila položaj, ali kako je istraga pukla, tako i Rimac ima prostor da se brani svim metodama pa u konačnici i neistinama”, zaključuje naš sugovornik.