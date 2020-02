PRIČA NAČELNICE NOSIĆ KRIJE STRAŠNU POZADINU: Je li moguće da se ovakvi propusti događaju?

Plavokosa načelnica Općine Lovreć HDZ-ova mlada nada Anita Nosić, u ozbiljnim je problemima nakon što se saznalo da je uz pomoć kredita koje preko APN-a subvencioniraju porezni obveznici kupila stan u Zagrebu. Klupko se počelo razmotavati pa se saznalo da se radi o mladoj dami koja se našla i u središtu afere SMS, njeno ime naime spominjalo se na DORH-ovom popisu četiriju žena koje je prisluškivao Milijan Brkić, no, u međuvremenu je sporna prijava protiv Brkića odbačena, ali neugodnosti za načelnicu po svemu sudeći tek počinju, buduići da je stan u Španskom od 57,4 kvadrata kupila kreditom od 600 tisuća kuna.

Kao što je poznato iz ranijih medijskih napisa kredit je dignut 2017.godine, a mjesečno načelnica Nosić za njega izdvaja 1768 kuna, ostatak se pomiruje iz APN-ovih subvencija, koje joj se isplaćuju od konca 2018.godine, drugim riječima, pola rate plaća joj hrvatska sirotinja, a da priča nije dospjela u javnost, taj proces nastavio bi se i naredne dvije godine, budući da subvencija ukupno traje tri godine. Skoro 1800 kuna, svakog mjeseca porezni obveznici plaćaju stan mlade načelnice kojega je kupila u Zagrebu premda živi u Lovreću, u očevoj prilično raskošnoj vili, no ne treba joj previše uzeti za zlo, ovu zagrebačku nekretninicu dotična je kupila kako bi imala gdje boraviti kada poslovno dolazi u Zagreb. Pitanje koje se iz ove neobična sage nameće jest tko je odgovoran?

Kako je moguće da država gradi stanove, a potom nitko ne kontrolira sustav dodjele tih stanova, snosi li djelom odgovornost i resorni ministar graditeljstva Predrag Štromar koji se ponašao kao da se to njega ne tiče? Pravila APN-a na papiru su prilično jasna. Naime, propisuje se obveza prijave na adresi za koju je dobivena subvencija, i to u roku od mjesec dana, što je načelnica i učinila, ali tko je onda kontrolirao objavu njenog prebivališta u Lovreću, gdje vrši dužnost načelnice? Očito nitko. Dobro se snašla, jer da nije morala bi banci promptno vratiti cijeli iznos kredita uključujući i isplaćene subvencije, a radi se o vrtoglavih 663 tisućča kuna, banka u roku od 30 dama mora APN-u vratiti kompletan iznos subvencije, a do sada su obveznici u ovom konkretnom slučaju subvenciju platili više od 26 tisuća kuna.

U svom ovom kaosu sazn alo se da Nosić preko godinu dana općinu vodi protuzakonito, očito je da se ovdje radi o spletkarenjima i muljažama, a Štromar, e pa on je ovih dana najavio provjere svih koji su kupili stan po subvencioniranim kreditima kako bi se utvrdilo njihovo stvarno prebivalište, no, što bi bilo da ova priča nije dospjela u javni prostor, gdje su do sada kontrole pitanja su na koja Štromar ne nudi odgovore.