PRIČA KAKVU HRVATSKA NE PAMTI! Moćni HDZ-ovac u akciji spašavanja najpoznatijeg SDP-ova uhljeba

Kada izgovorite ime Krešimira Šakića, dobar dio hrvatske javnosti zagonetne slegne ramenima. Ne čudi takvo što, jer ovaj je SDP-ovac uistinu samozatajan, ali istovremeno u šibenskom kraju iz kojega dolazi nevjerojatno uspješan.

Karijera mu je procvjetala u vrijeme kada je SDP osvojio vlast u Šibeniku, prije toga Šakić je obnašao dužnost voditelja male turističke agencije na Murteru. No, ubrzo potom u svega godinu i pol dana mijenja tri direktorske funkcije, pa mu se u karijeri tako spominju crtice voditelja tvrtke TEF, potom voditelja Studentskog centra, a potom i voditelja NP Krka.

Toliko mu je dobro išlo vođenje da su ga u 24 sata prilikom sastavljanja top liste uhljeba uvrstili u top 10 najvještije pozicioniranih dužnosnika u našoj zemlji. No, tu po svemu sudeći nije kraj, a naša dobro upućena sugovornica tvrdi da je ono što se sada događa nadmašilo sve do sada. Dotični je naime bio jedan od kandidata za Ravnatelja NP Krka, a kako nije uspio u natječaju Upravno vijeće ga je imenovalo Voditeljem odsjeka za financije, što bi i bilo razumno, da nisu propustili raspisati javni natječaj, kako se to nije dogodilo ispada da je Šakić imenovan na ovu poziciju mimo natječaja.

Imenovanje Šakić by on Scribd

Odgovor na pitanje zašto je tome tako krije se u eri kada je bivši SDP-ov ministar Mihael Zmajlović ravnao Ministarstvom zaštite okoliša, a u tom periodu navodno je posredstvom upravnog Vijeća, a u dogovoru sa Šakićem dodana klauzula u Ugovor, da ga treba rasporediti na radno mjesto bez natječaja, što je kontradiktorno, kako sa Statutom, tako i sa Ustavom RH. Ono što našu sugovornicu najviše iznenađuje, zapravo je javna potpora koju Šakić uživa od šefa Županijskog HDZ-a, pa se nameće pitanje zauizma li se to HDZ-ovac za SDP-ovca i s kojim ciljem?

Statut NP Krka by on Scribd