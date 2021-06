PRIČA HRVATA KOJI JE PREŽIVO NAPAD RAZJARENOG MEDVJEDA: ‘Kad me je ruknuo otišao sam metar u zrak’

Autor: Daniel Radman

Pomahnitali medvjed jutros je sijao strah po Gorskom kotaru. Prema izvješću policije u ranim je jutarnjim satima na cesti u blizini Fužina napao čak pet automobila i počinio pozamašnu materijalnu štetu i prava je sreća da nije bilo većih posljedica.

Jedan od tih pehista, ili ako hoćete sretnika (ne možete baš reći da nemate sreće kad preživite napad zvijeri od 200 kilograma pa makar bili u autu) jest Goranin Igor Perković koji će do kraja života pamtiti današnji odlazak na posao.

Naravno, kao u svakoj priči, sve je izgledalo kao rutina. Mirno se vozio sve dok nije na cesti ugledao medvjeda. No, kako se radi o Gorskom kotaru nije to neko čudo… “Vidio sam medvjeda bar deset puta u životu, ali nikad mi se nije dogodilo da me želi pojest’, priča nam 41-godišnji Igor.

Kad medvjed krene šprintat nema šale

“Kad sam ga primijetio, bio je nekih 25 metara ispred. Stao nam na cesti, očekivao sam da će proći u šumu… Umjesto toga, on se okrenuo prema meni i počeo šprintat. A kad medvjed počne šprintat to je strahota. Brza je životinja, nema tu, sila je to. Kad me je ruknuo odletio sam metar u zrak. Nisam držao kočnicu, odbacio me je nazad. Čim sam se malo snašao počeo sam trubit, a to ga je samo razjarilo”, nastavlja svoju dramu.

Kaže, sve je podsjećalo na neki trash film. S medvjedom se gledao oči u oči kroz šajbu, a da stvar bude gora prozor na vozačkom mjestu bio je otvoren. “Htio me je raščerupat kako kokoš, počeo je trest glavom, trgat auto.. Onda sam krenuo u rikverc.”

‘Gospodine, već treći put me zovete’

Pribranost ga je spasila. Medvjed je krenuo za njim, no kad je vidio da auto odmiče odustao je za potjerom.

“Još jednom je zamahnuo i to je bilo to.”

Istog trena je nazvao 192 i pozvao policiju na intervenciju.









“‘Gospodine, već treći put me zovete radi iste stvari’ odgovorila mi je operaterka. Onda sam joj objasnio da me je napao prije dvije minute i da je prvi put zovem, na što mi se ispričala. Kaže, već dvoje prije mene je nazvalo s istog mjesta i iz istog razloga.”

I sam se uvjerio u to, nekih 200 metara dalje od mjesta gdje je napadnut, samo iz suprotnog pravca, policija je provodila očevid. Dobro su i oni prošli.

“Prava je sreća da nije prošao netko od biciklista. Makar, tek treba utvrditi zašto je medvjed napadao. Na iznenađenje svih bio je mužjak, a ne ženka. Obično to rade medvjedice jer štite mlade. Uzeli su uzorke, a po Gorskom kotaru se svašta priča… Moguće da ga je ugrizao krpelj pa da je dobio meningitis i poludio, sumnja se i na bjesnoću ili ga je možda netko prije pogodio autom pa da je zbog tog bio posebno razjaren na automobile. Valjda ćemo jednog dana saznati”.

Nisam u državnoj službi da idem na bolovanje

Uglavnom, Igor je nakon svega nastavio na posao.









“Pa nisam u državnoj službi da odem na bolovanje zbog stresa”, dodaje u šali.

Šale s medvjedom nije bilo, stoga je veterinarski inspektor dao nalog za odstrel te je odstrijeljen oko 14 sati.