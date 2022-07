PREVRTLJIVI VIKEND! Izmjene sunca i grmljavina, sigurno je tek dolazak osvježenja

Autor: Ivor Kruljac

Pretežno sunčano i toplo, bez vjetra na kopnu i mjestimično umjerenom burom na moru, takva je vremenska prognoza za petak ujutro, prema meteorološkoj prognozi Nove TV. Dnevna temperatura unutrašnjosti očekuje se u rasponu od 16 do 21 stupanj, s malo nižim vrijednostima u gorju, a na Jadranu između 22 i 26 stupnjeva.

Pretežno sunčan petak očekuje središnju Hrvatsku i u poslijepodnevnim satima, ali na zapadu, ponajviše kod slovenske granice, očekuje se jači razvoj oblaka s mogućim grmljavinskim pljuskom. Jutro će biti pretežno sunčano i toplo. U Slavoniji i Baranji ne bi trebalo biti iznenađenje ako najviša dnevna temperatura dosegne i do 36 stupnjeva. U većini sunčanom i vrućem danu, moguć je razvoj oblaka i pljuska oko Požeškog gorja.

Male mogućnosti pljuska procjenjuju se i za dalmatinsko zaleđe, ali u ostataku regije bit će vruće. Sjeverozapadnjak, ponegdje i jugozapadnjak, za očekivati su preko dana, s temperaturama koje variraju od 32 do 36 stupnjeva i temperaturom mora od 25 do 28. Dok je sjevernom Jadranu i gorskoj Hrvatskoj veći dio dana namijenjeno sunce, poslijepodne se očekuju grmljavinski pljuskovi u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre, a jače naoblačenje i kiša na sjevernom će se Jadranu zadržati i navečer. Najprije će puhati bura, pa zatim jugozapadnjak, a temperatura će se kretati od 30 do 34 stupnja.





Grmljavinski vikend

Za vikend se očekuje promjena vremena, pa će tako subota na kopno biti obilježena jačim naoblaka s kišom , mjestimice izraženim pljuskovima i grmljavinom. To se ponajprije očekuje na zapadu i sjeverozapadu gdje će stići osjetno osvježenje. Iako bi nedjelja i ponedjeljak trebali imati više sunca, izolirani pljusak se ne može posve isključiti, a u svakom slučaju će u narednim danima biti manje vruće-

Pljuskovi i grmljavina, najvećim dijelom na Sjeveru, očekivani su i na Jadranu. Ipak, u nekim dijelovima Dalmacije, k tome najvjerojatnije na jugu, moglo bi izostati kiše, a neverin na moru moguć je i u nedjelju, iako će se tada već većinom vratiti sunčano vrijeme. U svakom slučaju vikend na moru će biti hladniji, zahvaljujući buri, tramontani i sjeverozapadnjaku.