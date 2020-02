PREVARILI STE SE AKO STE OTPISALI BANDIĆA! Imamo njegov najnoviji plan za opstanak

Ako nekome ovih dana nije lako, tada je to svakako zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, na čija se pleća spustilo brdo problema. S jedne strane tu su sudski procesi, na kojima jedan dan sjedi na optuženičkoj, a drugi dan na klupi za svjedoke, s druge pak strane tu su njegovi revoltirani sugrađani koji protestiraju protiv Bandićeve vladavine, s treće strane tu je Bandićeva noćna mora Dario Juričan, a sa četvrte zagrebački GUP.

Bandićev projekt života koji je ‘kihnuo’ pod naletom razjarene oporbe, koja ne prestaje likovati. Pad GUP-a u javnom se prostoru i među oporbenjacima protumačio kao Bandićevo posrnuće, početak pada dugogodišnjeg šefa metropole. No, je li to baš tako. Izvori bliski gradonačelniku na takve se konstrukcije slatko smiju. Kako kažu, preživio je on i daleko veće udarce. ”Ništa od toga, svi su se prerano poveselili. Milan je ljut na zagrebački HDZ, na dan kad je pao GUP kiptao je od bijesa, šizio, ali on će tu situaciju izgladiti, svjestan je da to zapravo niti nije njegov rat, već rat između Plenkovića i zagrebačkog HDZ-a uoči unutarstranačkih izbora u toj stranci. on je platio najveću cijenu toga, ali Bandić je takav na prvu temperamentan, no već na drugu uspjeva se smiriti i promišljati svoje poteze, to će učiniti i sada”, ističe naša sugovornica bliska šefu metropole.

Vrijeme će u Bandićevom slučaju po svemu sudeći morati odraditi svoje, jer novi GUP na dnevni red može tek za tri mjeseca, do tada bi se i političke okolnosti trebale stabilizirati. ”U HDz-u će se održati unutarstranački izbori, smiriti će se tenzije, ne vjerujem da će gradonačelnik sada sa svojim žetončićima ugrožavati Plenkovića i njegovu Vladu, on ne vuče ishitrene poteze, njemu je sada povrijeđen ego, nije mu svejedno, ali rušiti Vladu teško da će taj potez povući, smatram da su sada na redu pregovori s Plenkovićem. Bandić je pokazao da je principijelan, da je spreman na rizik i da se ne da zafrkavati na svojem terenu, sad su na redu HDZ-ovci, oni se unutar sebe moraju odlučiti gdje su i sa kime su”, poručuje naša sugovornica naglašavajuči da Bandić ima mogućnost pokrenuti pitanje raskida koalicije, ali on će se strpiti tri mjeseca i sačekati da vidi s kime i kako može za tri mjeseca isposlovati izmjene i dopune GUP-a.