PRESUDA ZA TRAGEDIJU U ANDRAŠEVCU: Vlasnica doma za starije i nemoćne osuđena na četiri i pol godine zatvora!

Autor: L.B.

Gotovo godinu i pol od tragedije u nekadašnjem domu za starije i nemoćne ‘Zelena oaza’ u Andraševcu, kada je u vatrenoj stihiji zbog kvara na kaloriferu život izgubilo šest korisnika, na Županijskom sudu u Zagrebu Gabrijela Čičković, vlasnica tog bivšeg Doma, suočila se s nepravomoćnom presudom. Sutkinja Jadranka Kos osudila ju je na 4 godine i 6 mjeseci zatvora, javlja Jutarnji.

Čičković na objavu presude nije došla jer nije ni morala, a u kaznu će joj biti uračunat i 21 dan koji je provela u istražnom zatvoru.

Slaba je to utjeha obiteljima tragično preminulih Ivke Špoljarić (90), Darinke Bekina (81), Jelene Bogović (103), Božidara Bertola (69), Božene Lovrenčić (85) i Danice Kovačić od kojih su neki postavili imovinsko-pravni zahtjev.

Emotivna izjava

Podsjetimo, na prošlom ročištu početkom tjedna Čičković je, gušeći se u suzama, iznijela obranu te odgovarala na pitanja odvjetnika Igora Cišpera.

“Jako mi je žao što se sve to dogodilo. Teško mi je i ispričavam se još jedanput obiteljima stradalih. Svi štićenici su bili dio moje obitelji. U radu Doma sam sudjelovala svakodnevno. Obilazila sam oba objekta. Išla sam po veš koji je s njih presvučen, s doktorima sam išla u vizitu, svakog sam poimence znala i bila u kontaktu s obiteljima. Svi su me mogli zvati 24 sata dnevno. Što se tiče tog malog objekta u kojem su poginuli, bio je uredan. Napravili smo ga za našu kćer, ali se ona udala pa smo ga prenamijenili za korisnike. U njemu je bio i televizor te čajna kuhinja i nije imao stepenice pa se u njega lako moglo ulaziti”, rekla je Čičković otkrivši da je sporni kalorifer ona osobno kupila 1. prosinca 2019. u KTC-u u. Djelatnice su joj rekle da su se prethodni pokvarili, a kako pokvarene stvari ne popravljaju, kupljeni su novi.

“Bila je nedjelja, sjećam se ko danas. KTC je radio. Kupila sam tri kalorifera s garancijom. Da sam znala da se ovo može dogoditi, nikad ih kupila ne bi. Pritužbi korisnika na Dom nije nikada bilo, niti ga je itko napustio zbog nezadovoljstva. Službe u Županiji su znale za domove koji rade bez dozvola. Surađivala sam sa nizom socijalnih službi i Hitnom. Isto tako CSS me znao zvati po preporukama za smještaj i svi su znali da imam Dom 1 i 2 u kojima su korisnici imali prijavljeno prebivalište. No nikad mi nije bila došla kontrola. Sada kad gledam, da barem je jer do tragedije ne bi došlo. Joj moja Ivkice…” , zavapila je Čičković dodavši da je odrasla s bakom i otuda empatija prema starijim osobama. Na upit odakle tolika potražnja za Zelenom oazom s obzirom da je bio prekapacitiran, kaže da je s ljudima postupala dostojanstveno i da su se osjećali voljeno.

Čičković tvrdi kako je sa zaposlenicima imala obiteljski odnos. Odlazila je na sprovode, a ako nije bila u mogućnosti, kaže, slala je cvijeće.

“No, od ovih šest se nažalost nisam mogla oprostiti. Da sam barem ja mrtva” – zaključila je optužena naglasivši kako njezina namjera nije bila zapošljavati manje djelatnika nego da se njegovateljice i medicinske sestre nisu javljale na natječaj. Stoga je i ona, uvjerava, odrađivala smjene.









Neizravna namjera

Županijska tužiteljica je nakon saslušane obrane istaknula kako je delikatno održati završni govor nakon tako jedne, rijetko viđene emotivne obrane. Napomenula je između ostaloga da su tijekom sudskog postupka rasvijetljene sve okolnosti tragedije, da se radi o neizravnoj namjeri te da je požaru trebalo sat vremena da obuhvati cijeli objekt. Stoga da se Čičković pridržavala Pravilnika o minimalnim uvjetima i omogućila korisnicima 24-satnu permanentnu skrb, korisnici su se mogli izvući na vrijeme i spasiti.

“Činjenica je da je okrivljenu sam događaj jako pogodio, no još će ju više pogoditi šteta koju će morati nadoknaditi obiteljima oštećenih”, zaključila je tužiteljica nakon što je u spis pristigao joj jedan u nizu imovinsko-pravnih zahtjeva težak 225.000 kuna s kamatama.

Odvjetnik okrivljene Cišper je, pak, ukazao da nema govora o neizravnoj namjeri već o nehaju. Pritom je ponovio da je za novi kalorifer postojala garancija, da korisnici nisu bili bez nadzora, ali i da država nije omogućila dovoljno domova za smještaj starijih i nemoćnih.

Samo jedna njegovateljica

Podsjetimo, tijekom suđenja svjedočila je njegovateljica Zdenka P. koja je ispričala da su joj smjene u Domu trajale po 12 sati te da je samo radila noćnu smjenu, bez ugovora o radu i za to je primala 3000 kuna. Otkrila je i da je u većoj zgradi bio smješten 21 korisnik a u manjoj kućici njih šestero. Smjene su mi trajale po 12 sati. U većoj zgradi bio je 21 korisnik, a u manjoj, koju smo zvali kućica, njih šestero. Najstariju korisnicu Jelenu Bogović je, kaže, obišla to jutro oko 4 sata. Okrenula ju je da bi se oko pet vratila u glavnu zgradu te u prizemlju presvukla tri osobe. Kad je kasnije iznijela pelene van, uočila je kako se u kućici dimi.









“Nešto prije pet sati vratila sam se u glavnu zgradu i u prizemlju presvukla tri osobe no kad sam otvorila vrata zrak me odbacio pet, šest metara. Nazvala sam odmah vatrogasce, a zatim i šeficu. Susjed je isto stigao pa smo u glavnoj zgradi izbacili sklopke i zatvorili plin. Kalorifer koji je prouzročio požar u kućici bio je uključen u trenutku požara i nalazio se iza kreveta gospođe Begović, nekih 75 cm od metalnog kreveta. Tu noć sam ja palila i gasila kalorifer, no nisam osjetila nikakav miris niti išta čudno”, ispričala je njegovateljica Zdenka P. otkrivši i kako suprug Gabrijele Čičković nije dozvolio da se uvede centralno grijanje u Dom.

Tužiteljstvo Čičković tereti da je tijekom 2012. i 2013. ishodila rješenje Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade Krapinsko-zagorske županije o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga skrbi izvan vlastite obitelji u okviru stalnog smještaja starijih i nemoćnih osoba za trinaest korisnika u obiteljskom domu u Andraševcu.

Potom je, kao predstavnica obiteljskog doma za starije i nemoćne, bez odobrenja nadležnog tijela socijalne skrbi, proširila profesionalnu djelatnost pružanja socijalnih usluga skrbi sa smještajem starijih osoba na stambeni i pomoćni objekt u Andraševcu. U stambeni objekt smjestila je još 12 korisnika, dok je u pomoćni objekt odnosno preuređeno spremište, izgrađeno od drveta i cigle, smjestila još šest starijih te teško pokretnih i nepokretnih korisnika.

Iako svjesna da su korisnici u pomoćnom objektu potpuno ovisni o tuđoj pomoći i da im je zbog toga potrebna stalna prisutnost njegovatelja, a da ona kao predstavnica obiteljskog doma sa svojom obitelji živi u dislociranoj obiteljskoj kući, udaljenoj oko 700 metara, Čičković se tereti da je propustila teško pokretnim i nepokretnim korisnicima osigurati skrb njegovatelja, tako da je za skrb o svih 25 korisnika u stambenom i pomoćnom objektu rasporedila za rad u noćnoj smjeni samo jednu njegovateljicu.

Kada je u pomoćnom objektu tijekom noći 11. siječnja 2020. između 4,10 i 4,55 sati došlo do kvara i zapaljenja električnog kalorifera koji se koristio za zagrijavanje prostorija, uslijed izostanka nadzora jedine njegovateljice koja je boravila u stambenom objektu na adresi Dolinska 22, došlo je do širenja požara na cijelu unutrašnjost pomoćnog objekta. Nesretni korisnici su se ugušili ugljičnim monoksidom nakon čega su njihova tijela i izgorila.