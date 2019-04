PRESUDA MONSTRUMU IZ RIJEKE: Pedofilu koji je godinama prisiljavao nećakinju na spolni odnos stigla presuda, evo koliko će biti u zatvoru!

Na šest godina zatvora osuđen je 62-godišnji Riječanin, proglašen krivim za višegodišnje seksualno zlostavljanje nećakinje svoje supruge dok je još bila djevojčica, u dobi od 11 do 15 godina, iskoristivši je i za snimanje njihovog spolnog odnosa, prenosi Novi list.

Muškarac je osuđen zbog niza kaznenih djela “spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina”, u što su uključeni i “pravi” seksualni odnosi s djevojčicom i bludna radnja, a oglašen je krivim i za “iskorištavanje djece za pornografiju” i kazneno djelo “upoznavanja djece s pornografijom”.

Riječaninu je automatski produžen pritvor u kojem se nalazi od studenog 2017. godine, s obzirom da je riječ o kazni većoj od pet godina zatvora, a to mu se vrijeme uračunava u kaznu izrečenu zasad nepravomoćnom presudom. Vijeće riječkog Županijskog suda, kojem je predsjedala sutkinja Jesenka Kovačić, odredilo je da je okrivljeni Riječanin dužan i platiti 40-ak tisuća kuna na ime troškova postupka, angažiranih vještaka i drugog vezano za proces.

Najmanje 30 puta imao spolni odnos s djevojčicom

Sudski proces bio je otpočetka zatvoren za javnost, pa i za novinare, javna je bila samo objava izreke presude, bez obrazloženja. Muškarac osuđen za monstruozno seksualno napastovanje početno se optužnicom teretio da je najmanje 30 puta imao spolni odnos s djevojčicom ili s time “izjednačenu spolnu radnju”, uz uporabu sile ili prijetnje, ali je na koncu oglašen krivim za deset takvih slučajeva, što znači da su otpale dvije trećine inkriminacija. Oslobođen je optužbe za 20 kaznenih djela “spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina”.

Nemili slučajevi zbivali su se od ljeta 2008. do proljeća 2012. godine, prvenstveno u ljetnim mjesecima, na dvjema lokacijama, apartmanu na otoku Krku i u stanu u Rijeci. Vijeće riječkog suda ocijenilo je dokazanim da je sredovječni muškarac u osam navrata seksualno iskoristio djevojčicu u vrijeme kada je za ljetnih školskih praznika dolazila bez roditelja kod njega na Krk, iskoristivši i odsutnost svoje supruge.

Tužiteljstvo je u optužnici preciziralo, među ostalim, slučaj što se u ljeto 2009. godine dogodio kada je djevojčicu, tada 12-godišnjakinju, njen tetak seksualno iskoristio na bračnom krevetu u spavaćoj sobi.

Nije se pokajao

U apartmanu na Krku djevojčici se to, nažalost, dogodilo još sedam puta. Sud je zaključio da je djevojčica bila žrtva teškog seksualnog zlostavljanja barem još u dva navrata u stanu u Rijeci u kojem je živjela.

U jednom slučaju dogodilo se to u okolnostima da je tetak djevojčicu najprije razodjenuo, a onda od nje zahtijevao spolni odnos, što je ona odbijala. Tada joj je zaprijetio: “Moraš to napraviti! Brinem se ozbiljno za tebe, kako to odbijaš raditi?!”. Prestrašena prijetnjama, pokleknula je i imala spolni odnos s tetkom.

Sud je prihvatio i dvije točke optužnice koje su sredovječnog Riječanina teretile da je jednom prilikom fotografirao spolovilo djevojčice i njihov seksualni odnos, odnosno da joj je pokazivao pornografiju, uz ostalo i videosnimke spolnog odnosa s djecom.

Nisu poznati detalji sa suđenja što se odvijalo iza zatvorenih vrata za javnost, no kako doznaje Novi list, informacije govore da je žrtva seksualnog zlostavljanja u istrazi iznijela vrlo opširno svjedočenje o kalvariji kojoj je godinama bila izložena. Ispričala je da ju je kao 12-godišnjakinju tetak prvi put prisilio na seksualni odnos, a onda se to mnogo puta ponovilo.

Optuženi za iskorištavanje male nećakinje u istrazi je tvrdio da su optužbe lažne, navodeći da je obitelj te djevojčice, pogotovo njen otac, patološki ljubomoran na njegov poslovni uspjeh i činjenicu da ima više novca od njih, te da u tome treba tražiti motiv kaznene prijave, no sud mu nije povjerovao.