PRERANO USTVRDILI SAMOUBOJSTVO? ‘Kriminalistika tek mora istražiti kako je Karlo umro’

Autor: Snježana Vučković

Umirovljeni krim inspektor Branko Lazarević već je u prethodnim izjavama dao naslutiti kako je kod slučaja nesretnog Karla Kurtanjeka čije je tijelo danas pronađeno, vrlo vjerojatno riječ o samoubojstvu.

Taj zaključak je izvukao iz svog višegodišnjeg iskustva na samom terenu u takvim situacijama, ali i ne samo to. Lazarević je član Međunarodnog tima za istraživanje samoubojstava, pa je više nego relevantna osoba za komentiranje istog:

Neozbiljno je i ishitreno izjaviti da je riječ o samoubojstvu

“Karlovo tijelo pronađeno je danas i već je pušteno u javnost kako je riječ o samoubojstvu. Nazvao bih to aljkavošću, a u najmanju ruku ishitrenošću jer nakon što liječnik ustvrdi kako su nastale ozljede, tek nastupa kriminalistika koja istražuje kako je točno došlo do smrtnog ishoda”, kazao je Lazarević za Dnevno.

Na upit, ukoliko se sa stopostotnom vjerojatnošću ustvrdi da je riječ o samoubojstvu, o kakvim motivima bi moglo biti riječi, ovaj iskusni inspektor je kazao:

Motivi mogu biti od problema s fakultetom do problema u ljubavnoj vezi

“Najteže je ustvrditi motiv samoubojstva. Liječeni psihički bolesnici se često ubiju, iako je u problem upućena i obitelj i medicinsko osoblje. No, kod osoba koje daju privid normalnog života, to je još teže jer je uglavnom riječ o ljudima koji o problemima šute. Tako u Karlovoj dobi možemo govoriti o čitavom nizu poteškoća koje su se njemu činile nepremostive, počevši od ocjena na fakultetu do problema u ljubavnoj vezi. Njemu su se činili nepremostivi, a njegova obitelj moguće za to nije niti znala”, kazao je Branko Lazarević i dodazno pojasnio:

“Imao sam slučaj gdje je samoubojica u svom oproštajnom pismu naveo točne razloge zbog kojih je to učinio i za koje sam pretpostavio da bi majka morala znati. Međutim, pri ispitivanju sam shvatio da ona uopće ne zna zašto se njezin sin ubio. Čak nije niti slutila”, kazao je naš sugovornik.

“Kao član Međunarodnog tima za istraživanje samoubojstava, zapamtio sam rečenicu jednog profesora koji je kazao kako ‘onaj tko izumi tabletu protiv samoubojstva, treba dobiti dvije Nobelove nagrade’. To samo govori o odlučnosti samoubojice u svojoj nakani, ali i izuzetno teškom ustvrđivanju motiva”, izjavio je za kraj.