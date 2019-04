Prepredena strategija Ive Josipovića: Nitko ni ne sluti zbog čega se zaista vratio u SDP

Niz je boljki, koje kao što je vidljivo unazad nekoliko mjeseci more SDP, rejting najveće oporbene stranke na niskim je granama, a mladog šefa Davora Bernardića osim unutarstranačkih nesuglasica i činjenice da stranka grca u financijskim poteškoćama, muči i odljev kadrova, naime, sve je više onih koji odlaze iz partijskih redova te svoju sreću traže u nekim drugim političkim opcijama.

Niz je zvučnih imena koja su, kao što je poznato, posljednjih mjeseci napustila nesnalažljivog Beru, od Bojana Glavaševića, do Milanke Opačić, Miranda Mrsića, pa u konačnici i Siniše Varge, no tvrde upućeni iz Partije ovaj niz uskoro će se nastaviti, jer u političkim kuloarima šuška se kako će SDP-ove redove napustiti i dva bivša ministra Mihael Zmajlović i Lalovac, koji bi potom potporu trebali dati HDZ-ovoj vladi, dakako kao nezavisni zastupnici, jer to je taktika koja se u političkim vodama evidentno ustalila.

Dok SDP-ovci napuštaju stranku, i svoju političku sudbinu profiliraju u nekim drugim opcijama, u stranci ostaje nekolicina onih koji se nadaju kako bi nakon rušenje Bernardića trebalo biti bolje te da će se vratiti na staze stare slave. Dio njih, često se sastaje, riječ je naime o SDP-ovim gradonačelnicima i predstavnicima iz lokalnih sredina koji se usprkos krizi koja potresa stranku, uspijevaju održati.

Nedavno su tako nakon sastanka koji se odvio u Zagrebu kavu ispili Marin Gregorović, iz creskog ogranka SDP-a, gradonačelnica Zlatara Jasenka Auguštan-Pantek, također SDP-ovka te Mišel Jakšić iz Koprivnice, kojima je društvo pravilo niz drugih lokalnih šefova, koji planiraju rušenje Bernardića nakon europskih izbora, na kojima bi ako je suditi po rezultatima anketa SDP trebao doživjeti potpuni debakl.

Osim što se lokalni SDP-ovci ujedinjuju kako bi oporavili posrnulu stranku, Bernadiću se sprema opasnost koju zapravo niti ne sluti. Naime, premda je slavodobitno objavljeno kako se u SDP vratio bivši predsjednik Ivo Josipović dobro upućeni kadrovi iz Partije tvrde kako je baš tim činom Bernardić pokazao da je potpuni politički naivac, jer jer je upravo bivši predsjednik taj koji kuje prepreden plan sa ciljem preuzimanja SDP-a. Stranka bivšeg predsjednika Naprijed Hrvatska, s kojom je na posljednjim izborima osvojio sramotnih 300 preferencijalnih glasova, nestaje s političke scene, a ekipa koja je ondje za Josipovićem prešla trebala bi se pridružiti SDP-u, što je zapravo plan čija je realizacija u tijeku.

Ipak, dio SDP-ovaca upozorava da Bernardić zbog toga ne bi trebao biti zadovoljan jer spajanja stranaka rezultirati bi moglo njegovim rušenjem, a nakon toga Josipović će nastojati ostvariti svoj nedosanjani san te pokušati postati premijer.