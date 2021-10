PREMINUO BIVŠI MINISTAR FINANCIJA I VELEPOSLANIK SFRJ-a: Profesor s ekonomskog fakulteta bio je dobitnik brojnih nagrada i priznanja

Autor: Dnevno

Zoran Jašić, bivši ministar financija i veleposlanik preminuo je u 83. godini, doznaje se iz kruga prijatelja.

Jašić se rodio 25. veljače 1939. u Novom Selu na otoku Braču.

Diplomirao je i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a specijalizirao javne financije na Sveučilištu J. W. Goethe u Frankfurtu na Majni. Magistrirao je na području razvojne ekonomije na Williams Collegeu u SAD-u.

Veleposlanik SFRJ

Radio je u Ekonomskom institutu od 1963. godine te od 1976. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Od 1984. bio je redoviti profesor javnih financija.

Bio veleposlanik SFRJ u Maleziji u periodu od 1987.–1991. Od 1992. do 1994. bio je ministar financija u vladi RH, a zatim veleposlanik Republike Hrvatske pri EU u Bruxellesu gdje se zadržao do 1996. godine, a od 1996. do 2000. u Njemačkoj te od 2004. u Austriji.

Baveći se problematikom javnih financija, gospodarskom politikom, ekonomikom izobrazbe i međunarodnim gospodarskim odnosima, sam ili sa suradnicima, objavio je više knjiga, među kojima su Uvod u ekonomiku obrazovanja (1978.), Uvod u teoriju ekonomske politike (1978., koautor P. Jurković), Budžet i privredni razvoj (1980.), Obrazovanje i strukturne promjene (1987.), Proširenje Europske unije kao izazov za Hrvatsku (Die Erweiterung der Europäischen Union als Herausforderung für Kroatien, 2000.).

Dobitnik je nagrade Mijo Mirković za znanstveno istraživanje, Ordena kneza Branimira za doprinos diplomatskoj službi, priznanja Blaž Lorković za doprinos razvoju hrvatskog gospodarstva te priznanja njemačkog Predsjednika za zasluge u produbljivanju prijateljskih odnosa između Hrvatske i Njemačke.