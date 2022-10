PREMIJEROV SURADNIK SVE NAM JE OTKRIO! Ovo je prava istina o Plenkovićevom odnosu s Vučićem

Autor: N.K

Prvi summit Europske političke zajednice održan u Pragu Srbija je po svemu sudeći odlučila iskoristiti za uvrede na račun Hrvatske, koje se ni nakon toga nisu zaustavile. No, bez obzira na to izgleda da paljba Aleksandra Vučića upućena iz Srbije ide na ruku premijeru Plenkoviću, baš kao što Vučiću zbog političkih okolnosti u njegovoj zemlji odgovaraju prepirke s hrvatskim premijerom Plenkovićem.

Naime, kao što je poznato, na dan kada je Vučić ušao u debatu s Plenkovićem opisujući njegovu vladu kao ustašku Plenković se znojio radi toga što je svoja saznanja o Memorandumu kojim je ugašena sisačka rafinerija iznosio bivši šef Janafa Dragan Kovačević čiji je dolazak na Antikorupcijsko vijeće nastojao stopirati vrh HDz-a iz nekih samo njima znanih razloga.

Da je Plenković imao koristi od ove polemike, priznaju i premijerovi suradnici, a da je tu situaciju iskoristio i Vučić jasno je iz naslovnica srpskih tabloida koji prenose izjave ne samo njihova predsjednika, već i premijerke Ane Brnabić i ministra Vulina.





Imaju koristi jedan od drugog, ali ne čuju se

Bez obzira na korist koju je ovaj politički dvojac izvukao jedan od drugoga Plenkovićevi suradnici tvrde da on i Vučić nisu ni u kakvim odnosima pa se slijedom toga ne čuju ni telefonski, a susrete odrađuju isključivo protokolarno.

”Sjetite se da je Vučić svojedobno kod bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović gostovao u Zagrebu, ona ga je jako srdačno dočekala, ali Plenković ni izbliza nije bio tako ljubazan, štoviše, mislim da su odnosi između Beograda i Zagreba danas tiši nego što su bili tijekom Domovinskog rata”, otkriva naš sugovornik blizak premijeru Plenkoviću te napominje da je situacija između dvije države eskalirala nakon što je Europska unija odlučila kazniti Srbiju s kojom pregovara o pristupanju u članstvo pošto ta zemlja odbija sudjelovati u sankcijama protiv Rusije.

Srbima je radi toga onemogućen uvoz ruske nafte preko Jadranskog naftovoda pa su srpski dužnosnici radi toga prozvali Hrvatsku.

”Ovo je ispalo maestralno, Plenković je to solidno odradio, priča je dobro tempirana posebno kada se zna da se sve ovo događa sada kada Srbi iz Beograda mašu optužnicama za naše pilote i generale problematizirajući Oluju, moguće je da će se na mig iz Beograda usijati strasti u vladajućoj koaliciji i da će Pupovac na to burno reagirati, no Plenković se na to više ne smije osvrtati”, smatra jedan od njegovih bliskih suradnika koji kaže da Vučić sada napadajući Plenkovića skreće pažnju s toga što njegova zemlja ostaje bez nafte.

”On je sjedio na dvije stolice, i sada plaća cijenu toga, imao je dovoljno vremena da donese odluku, to je odbio napraviti, pravio se lud, ali dugo su ga u EU i pustili da se pretvara”, kaže naš sugovornik. Nisu se sa srpske strane birale riječi pa se Vučić u Pragu posvađao s hrvatskim novinarima, njegov trbuhozborac Vulin Hrvatsku je ponovno proglasio ustaškom državom, no radi toga mu je ionako još u travnju 2018.godine zabranjen ulazak u našu zemlju.

“Mogu oni u Srbiji vrištati koliko hoće, oni moraju odlučiti idu li prema Europskoj uniji ili odustaju od toga puta, o tome Vučić mora obavijestiti svoje građane, a on konstantno bježi od toga zato i je izveo dramu kakvu je izveo nastojeći odgovornost za svoju neodlučnost prebaciti na Hrvatsku”, smatra naš sugovornik uz napomenu da se Vučić sam doveo u tu poziciju iz koje se sada vadi uz pomoć svojih suradnika i ondašnjih medija koji ionako djeluju pod njegovom palicom. I u domaćim medijima ovaj je sukob predmet analiza pa se tako na europske sankcije Srbiji gostujući na N1 televiziji referirao sigurnosni stručnjak i profesor na zagrebačkom Filozofskom fakultetu Mirko Bilandžić.









Srbija je na prekretnici, Plenković nije Ustaša

“EU u ovoj situaciji neopravdane agresije ima jedinstven stav o nedopuštenosti takvog ponašanja, što je jasna poruka. Sankcije su učinkovite i bit će, imat će efekta i u budućnosti, ali znakovita je i ta poruka izopćenja Ruske Federacije. Intencija Rusije je razjedinjavanje EU, a ovo je prekretnica gdje se događa suprotno i ovaj osmi krug sankcija neće biti posljednji”, navodi Bilandžić koji se referirao i na srpski stav prema ruskoj agresiji.

“Srbija ima sve manji manevarski prostor. Taj put sjedenja na dvije stolice – iskonskog savezništva s Rusijom i europskog puta – ozbiljan je izazov za Srbiju i potencijalno je destabilizirajući. Srbija je na prekretnici. Ono što je sigurno je da je jedini ispravni put za Srbiju europski put”, dodao je Bilandžić.

Dok naši stručnjaci analiziraju Vučić prijeti Hrvatskoj, a njihova premijerka Brnabić navodi kako je Hrvatska preko Janafa stopirala dovod nafte Srbiji.









”Plenković je u pravu, nije on nikakav ustaša, ova je odluka donesena na razini Europske unije, bilo kakvo drugo tumačenje nema nikakvog smisla, niti će Srbija biti ugrožena, naftu može kupovati od bilo koga drugoga, kao što je to premijer i rekao”, zaključuje naš sugovornik, a iz opće histerije zaključuje se kako dnevno-politički obračuni idu na ruku vladajućim strukturama dviju država koje ionako nikada nisu bile u dobrim odnosima.