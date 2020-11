PREMIJER SUTRA PREDSTAVLJA NOVE MJERE: ’Sve je transparentno, nema informacije koju ja znam, a vi ne znate’

Nakon sjednice Sabora s koje je premijer Andrej Plenković otišao nakon pauze, obratio se medijima. Na istoj se raspravljalo o izglasavanju povjerenja ministru Tomislavu Ćoriću, no riječima premijera, on je dobar čovjek.

U obraćanju medijima ponovio je sve greške koje je opozicija počinila prilikom pokušaja izglasanja nepovjerenja ministru, no onda je pokušao otići prije novinarskih pitanja. Ipak, nastupila su pitanja o novim mjerama protiv širenja koronavirusa.

“Sutra ćemo govoriti o mjerama. Ministar Božinović trenutno ima sjednicu sa županima i sutra ćemo to predstaviti javnosti”, govori. U pitan je i o trajnosti mjera.

“Trajat će do prije Božića”, tvrdi.

Ništa posebno nije htio otkriti: “Sutra ćemo”, ponavljao je.

Upitan i o cijepljenju tvrdi: “Neki roditelji nisu htjeli cijepiti djecu ni na ospice, sada imamo novi virus. Bit će dosta onih koji će to preispitivati. Razmotrit ćemo obvezno cijepljenje. Nemam ništa osobno protiv cjepiva, ali pratim reakcije u javnosti”, tvrdi.

“Ja volim doći u Sabor. Postoji ta skupina ljudi koja dolazak Vlade u Sabor vide kao nekog gosta, a zaboravljaju da smo mi većinski izabrani. Nije to zabava, to vam je politička utakmica”, tvrdi, a čitavu situaciju u Saboru vidi kao nastojanja opozicije koja je devastirana na izborima, pokaže da je još tu.

“Nema informacije o covidu koju ja znam, a da vi ne znate. Sve je transparentno”, zaključio je pa otišao od novinara govoreći: “Ne mogu ja ovako svaki dan”.

Inače, premijer je bio poprilično raspoložen na sjednici Sabora pa su ga zastupnici pitali na kojoj je to on zabavi bio. Pitali su ga i zašto je uznemiren, no najteže je bilo predsjedniku Sabora, Gordanu Jandrokoviću koji je nastojao primiriti premijera, kojeg, priznao je, može samo upozoriti, ali ne i opomenuti jer u Poslovniku to nije mogućost.