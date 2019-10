PREMIJER PROGLASIO BULJA STRUČNJAKOM: Ponudio veleposlaničku funkciju, a onda je uslijedio ekspresni odgovor

Autor: Dnevno

Povjerenstvo za odlučivanje sukoba interesa ponovno je u petak raspravljalo o tome je li Andrej Plenković povrijedio načelo djelovanja time što je propustio deklarirati svoju kumsku povezanost s Igorom Pokazom, kad ga je predlagao za veleposlanika u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Plenković je tijekom boravka u Sinju upitan o tome rekao da nije on predložio Pokaza, nego da je to učinilo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. “Pravi izbor je prijavitelj Povjerenstvu, koje se na ovom slučaju ponovno da instrumentalizirati, gospodin Bulj. Ja ću vidjeti što će Povjerenstvo kazati, a drugi put ću razmotriti da predložim ekscelenciju Bulja za veleposlanika u Ujedinjenom Kraljevstvu, jer smatram da će on svojim vrlo stručnim kompetencijama riješiti problem brexita, koji još nitko nije riješio”, rekao je Plenković.

Nije trebalo dugo da mu Bulj poruči što misli o njegovima izjavama. “Neću ja rješavati Brexit niti sam se u Brexit petljao za razliku od Plenkovića koji ne poštuje volju britanskog naroda. Brexit će riješiti Plenkovićev kum Pokaz isto kao što je Plenković sa svojim velikim utjecajem i pregovaračkim sposobnostima riješio ulazak Hrvatske u Schengen”, napisao je saborski zastupnik na svome profilu.