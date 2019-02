Premijer poručio da stoji iza Krstičevića: ‘Sve je provedeno transparentno i u skladu sa zakonom’

Autor: Hina

Premijer Andrej Plenković poručio je u četvrtak u Hrvatskom saboru da stoji iza ministra obrane Damira Krstičevića jer su sve radnje u postupku nabave vojnih zrakoplova provedene transparentno i u skladu sa zakonom, a podsjetio je kako je jedan od razloga za pokretanje postupka nabave borbenih aviona bio i neuspjeli remont aviona MIG 21 iz 2013.

„Vlada odbacuje sve navode iz Interpelacije kao neosnovane, neutemeljene i netočne te predlaže Saboru da odbije prijedloge zaključaka iz Interpelacije”, naglasio je premijer Plenković u raspravi u SDP-ovoj interpelaciji o radu Vlade zbog propale nabave borbenih aviona.

Odluka o pokretanju postupka njihove nabave jedna je od najsloženijih strateških odluka Republike Hrvatske u obrambenom resoru nakon Domovinskog rata i na tragu je politike jačanje sustava Domovinske sigurnosti, Strategije nacionalne sigurnosti, rekao je Plenković.

Podsjetio je da o neuspjelom remontu MIG-ova nije bio pokrenut postupak interpelacije, iako je isti predmet kaznenih postupaka u Hrvatskoj i Ukrajini.

Premijer Plenković odbacio je i navode iz interpelacije da je ugrožena sigurnost i vanjskopolitički položaj Hrvatske, rekavši kako ne iznose valjane argumente, a navode temelje na površnim ocjenama, na nepoznavanju materije i političkom oportunizmu.

„Vezano za odobrenje za prijenos trećoj strani (TPT) od američkih vlasti želim naglasiti da je za pokretanje postupka i dobivanje TPT-a odgovorna država koja je trenutačni vlasnik, odnosno prodavatelj naoružanja i opreme, u ovom slučaju Izrael. Nužnost pribavljanja TPT-a je bila poznata Hrvatskoj od početka nabave, ali potpuno eliminiranje svih rizika ni u jednom procesu nije moguće”, ponovno je pojasnio premijer Plenković navodeći kronologiju neuspjele nabave aviona.

O svakom koraku u procesu nabavke zrakoplova javnost je bila pravodobno informirana pa tako i oko poteškoća oko TPT-a, dodao je.

„Netočan je navod da je narušen međunarodni ugled Hrvatske. I SAD i Izrael naglasili su kako žele i dalje razvijati savezničke i partnterske odnos te produbljivati obrambenu suradnju s Hrvatskom. Izrael je javno istaknuo da je Hrvatska pokazala profesionalizam i ispravnu prosudbu na svakom koraku procesa i nije mogla utjecati na ishod procesa pa ne može biti odgovorna, a to je potvrdila i i američka strana”, ponovio je premijer.

Ponovno je naglasio kako nije nastala šteta za proračun, nije narušen međunarodni ugled Hrvatske i nisu narušeni hrvatski odnosi s partnerima, niti s Izraelom niti unutar NATO-a.

„Iz ovog postupka ćemo izvući određene pouke, no odlučni smo da moderniziramo Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i na temelju analiza i priprema krenut ćemo u nove aktivnosti. Vlada stoji iza ministra obrane i potpredsjednika Vlade Krstičevića”, zaključio je premijer Plenković.

Ministar Krstičević uvodno se nije obratio saborskim zastupnicima, ali zato brojne replike oporbe na Plenkovićevo izlaganje nisu izostale.

„Sveli ste jednu od najvažnijih strateških odluka na jeftini PR i kriznu komunikaciju. Svojom netransparentnošću dali ste nove argumente protivnicima borbenih zrakoplova i tako sami ugrozili budužnost hrvatskog ratnog zrakoplovstva i nacionalnu sigurnost. Kako vjerovati vašoj viziji kad jedan dan zagovarate više starijih, a onda drugi manje novih zrakoplova. Niste ništa bolji od onih koji zagovaraju da hrvatsko nebo treba prepustiti Talijanima i Mađarima”, izjavio je Mostov Nikola Grmoja.

HRAST-ov Hrvoje Zekanović rekao je, pak, kako je ministar Krstičević dobro obavio svoj posao, no smatra da su zakazali premijer i predsjednica Republike. Pozivajući se na vojne analitičare rekao je da u NATO strategiji Hrvatska nije predviđena imati vojno zrakoplovstvo. „Vi niste s predsjednikom Trumpom odradili lobiranje”, navodio je Zekanović.

„Ni Vi ni ovi prethodnici iz Mosta nikad neće biti u poziciji da odlučuju bilo što kada je riječ o Vladi Republike Hrvatske, smjeru razvoja zrakoplovstva, vođenju vanjske politike. To su pusti snovi ljudi koji koriste ove teme ne bi li ih se malo čulo i vidjelo, bez argumenata, floskulama…”, odgovorio je premijer Plenković nazivajući ih „šupljom pričom”.

„Tko je odgovoran što posao nije realiziran, tko je odgovoran za curenje informacija iz tijela Vlade i negiranje non-papera a svega smo toga bili svjedoci”, pitao je Joško Klisović (SDP)

„Za razliku od vremena kada ste bili šef kabineta tadašnje ministrice vanjskih poslova i današnje predsjednice i za razliku od vremena kada ste bili zamjenik ministra vanjskih poslova, a zahvaljujući Mostu koji tada nije postojao, valjda bi vas prijavio Povjerenstvu za sukob interesa kao vjenčanog kuma tadašnjeg premijera, ni tada a ni sada kao opozicijski zastupnik niste pokretali inicijative i preuzimali odgovornost, a mi smo to napravili”, odgovorio mu je premijer.

Klisović ga je međutim podsjetio kako se danas ne raspravlja o njegovoj profesionalnoj karijeri.

„Ono što ste rekli o izraelskoj ponudi točno je. To je bila dobra i korektna ponuda ali je imala ključnu manu, a to je da nije bila moguća jer nositelj posla nije dao suglasnost. Da ste postupili s dužnom pažnjom, u maniri dobrog gospodara, morali ste znati da kad Vam netko u početku posla iznese onakve nedoumice kakve su Vama iznijeli, onda posao nećete realizirati do kraja”, ustvrdio je SDP-ovac Peđa Grbin.