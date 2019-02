PREMIJER PLENKOVIĆ O ŽIVOM ZIDU: ‘Oni me uopće ne zanimaju’

Autor: dnevno.hr

Premijer Andrej Plenković je nakon sjednice Vlade u Dubrovniku na novinarski upit komentirao poruke iz Živog zida da se zalažu za iliberalnu demokraciju, piše N1.

Iliberalna demokracija, koncept koji spominje Živog zid, mislite li da je sve što se događa u Živom zidu ili oko Živog zida opasno?

“Prvo, oni me uopće ne zanimaju. Ovo je dobra prigoda da razbistre pogled svi u Hrvatskoj o kakvim je pokretima riječ. Već duže vremena govorim da tendencije takvih stranaka koje nemaju ozbiljnu političku platformu niti jasnu ideju što žele, nego destruktivni pristup, nisu korisne. Ne samo kod nas, nego i europski i globalno. Zato stalno govorim da treba dijeliti političke aktere i stranke na one koje su ozbiljni, pouzdani, koji imaju određenu ideju, ljude, projekte i programe koji su realni u realizaciji i neke druge koje pričaju svašta i bez puno odgovornosti. Jako, jako, jako puno polažem u razboritost i vjerujem da većina hrvatskih birača jako dobro vidi tko je tko, tko što može i tko iza čega stoji.”

Očekujete li od DORH-a da istraži njihove sumnjive financije?

“Svatko će raditi svoj posao. Za mene je jako bitna politička dimenzija da ljudi dobro vide što se događa kad ovakvi populistički pokreti, demagoški, rastu. To postaje svima jasnije, ali treba još jednom krugu ljudi pojasniti.”

U kojoj mjeri ste vi osobno odgovorni za pretpostavke da se takvi pokreti pojave? Vi, HDZ, SDP, svi koji su obnašali vlast posljednjih dvadeset i kusur godina?

“Ja ću vam reći za ono što odgovaram, odgovaram za vođenje HDZ-a od srpnja 2016. Ako u nešto ulažemo puno napora onda je to da nema demagogije, da nema poteza koji bi mogli poticati rast ovakvih skupina. Cijela filozofija mog osobnog pristupa i to radim svaki dan…. sintetizira tu ideju da izbjegavam ovakve situacije. To nije dobro za ukupno političko ozračje u društvu, gospodarski razvoj, atmosferu koja je nerijetko polarizirana. Živimo u vremenu interneta, trenutne komunikacije, brojnih informacija, dezinformacija, povoljnije je ozračje za rast takvih pokreta. Objektivno, prije dvadeset godina to se nije moglo dogoditi niti teoretski… Uz sve dobro što nam napredak tehnologije nosi, moramo voditi računa i o tim fenomenima… Bit ću konzistentan u politici HDZ-a i svojoj politici da mi budemo takvi da nam se ne kreiraju ovakvi kvaziotpori i alternative.”