PREMIJER PLENKOVIĆ O ODLUCI POVJERENSTVA: ‘Skrenut je tsunami i on je promašio metu!’

Autor: Hina

Premijer Andrej Plenković u petak je izjavio da poštuje institucije, pa tako i odluku Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, koje je protiv njega pokrenulo postupak, što je prokomentirao riječima – “institucije rade svoj posao”, te najavio da će se Povjerenstvu, temeljem procedure, o svemu očitovati.

“Povjerenstvo je donijelo odluku o pokretanju, vidjet ćemo dalje što će biti. Ja ga poštujem. Tu sam da kao odgovorni građanin poštujem institucije, ne zlorabim ih, kao što se insinuiralo kad smo se vidjeli jučer”, rekao je Plenković novinarima nakon svečane akademije u povodu Dana policije.

Ne zlorabimo institucije

“Niti ih zlorabimo u ovom drugome slučaju (afera “SMS”) o kojem ste pitali, niti ih zlorabimo ovdje. Mislim da bi bilo dobro da se polako naučimo da institucije imaju svoje zakonske ovlasti i svoje načine djelovanja, ja to kao predsjednik Vlade poštujem”, dodao je.

“Na točno koje članke zakona se poziva, u ovom trenutku, čini mi se peti, ne znam. Proučit ćemo, odgovorit ćemo. Znam sigurno da nije riječ o unutarstranačkom sukobu i sigurno nije nenepristranost hrvatskih institucija”, rekao je Plenković.

S obzirom da se u tom slučaju radi o njegovom postupanju prilikom izrade Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, poznatijem kao “lex Agrokor”, novinari su ga pitali je li se moglo bolje i transparentnije to učiniti.

“U idealnim uvjetima možda bismo mogli malo bolje. Ali, ono što je bitno, mi smo postupili odgovorno, sukladno ustavim ovlastima Vlade”, odgovorio je premijer.

Dopuštanje propasti Agrokora bilo bi neodgovorno

Donošenjem tog zakona, ističe Plenković, “skrenut je tsunami” i on je “promašio metu”.

“Da smo rekli OK – privatna kompanija privatni rizik, neka propadne i ona, pa i svi s njom, to bi bilo neodgovorno. To bi bio potez koji bi bio ispod razine političke, etičke, ako želite, odgovornosti hrvatske Vlade, mene kao predsjednika Vlade, tadašnje potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva Martine Dalić i svih nas zajedno, posebno većine koja je taj zakon izglasala”, poručio je.

Novinari su ga u pogledu afere “SMS” pitali je li došlo do ugroze nacionalne sigurnosti s obzirom da u javnost cure informacije, te hoće li zbog toga s predsjednicom Republike dogovoriti održavanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost (VNS).

Plenković je ponovio da se cijeli slučaj treba istražiti i dodao kako nije dobro kada u javnost cure informacije iz sigurnosnog sustava, a da inicijative za sjednicom VNS-a za sada nije bilo.

“Ja tu aferu opće ne mogu komentirati, osim iz informacija koje čitam kao i vi, a neke koje su objavili mediji do mene nikada nisu došle, bilo kakvim drugim putem. Očekujem da se istraži cijela taj predmet, ta situacija”, rekao je.

Nije dobro da iz sigurnosnog sustava izlaze informacije

Naravno da nije dobro da iz sigurnosnog sustava, ja ne znam iz kojeg segmenta, izlaze informacije prema nekima koji s tim sustavom nemaju nikakve veze i onda ih prosljeđuju onima koji su pod nekom vrstom mjera. Naravno da to nije dobro. Treba to istražiti u okviru tijela koja se za to nadležna. To neće sigurno raditi predsjednik Vlade, ističe Plenković.

S Kolindom Grabar-Kitrović će, dodao je, razgovarati nakon što se vrati iz SAD-a, gdje je sudjelovala u radu Opće skupštine UN-a.

Premijer drži da je predsjednica u New Yorku vrlo kvalitetno zastupala Hrvatsku “predstavivši naše stavove o nizu globalnih tema, izazva s kojima se svijet susreće”. Mislim da je to bilo dobro, rekao je.

Plenković nije htio govoriti o detaljima jednosatnog razgovora sa svojim zamjenikom na čelu HDZ-a, Milijanom Brkićem, rekavši samo da “nema nikakve drame”. “Bio je otvoren razgovor i to je sve što ću o tome kazati”, dodao je.