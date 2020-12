Premijer Plenković nakon mise u Zagrebačkoj katedrali: Vjernici su poštivali mjere, ovdje smo zbog simbolične poruke

Autor: Tea Šojat

Na blagdan Božića, misno slavlje predvodio je zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić u zagrebačkoj Katedrali., nakon kojeg je premijer daoje izjavu.

“U mislima smo s hrvatskim obiteljima koje su izgubile najmilije u 2020. S nadom da ćemo u tjednima koji dolaze, s cjepivom koje dolazi, premostiti probleme koje smo imali, svima želim sve najbolje.

Mislim da je na misi sve bilo u okvirima mjera, biti danas u Katedrali je simbolična poruka da obnovimo grad i Katedralu i poruka da su vjernici došli na mise u okviru preporuka koje su date.”, kazao je premijer.

Upitan hoće li se cijepiti iako je prebolio koronu, odgovorio je:

“Cilj je da ovo simboličko cijepljenje koje prvo dolazi bude usmjereno na najpotrebitije. Odlučili smo da prva tura cjepljenja je poruka gdje moramo iskorisiti cjepivo za one kojima treba. Kasnije kada bude, to će ići sukcesivno. Zamolili smo Ministarstvo zdravstva da razgovaraju s nizom sportaša i ljudi iz kulturnog života koji će u idućim mjesecima pomoći s ključnom porukom da se što više sugrađana cijepi. Važno je da svi shvatimo da nisu uzalud EMA i agencije dali odobrenja. Svugdje kada smo suočeni s pandemijom koju nismo vidjeli 100 godina i želimo da cjepivo bude dostupno, otklonimo skepsu kod nekih. To je jako dobro. Prvog dana cjepiva bit ćemo tamo gdje se cijepi”, rekao je.

Upitan što ako se 70 posto građana ne bude željelo cijepiti kazao je:

“Što se tiče dileme obvezno ili dobrovoljno, razriješili smo ju, biti će dobrovoljno. Očekujem potporu znanstvene zajedniec da građanima objasni korist cjepiva. Mislim da će se s vremenom najveći dio građana cijepiti”.

Uoči mise, izjavu je dao Gordan Jandroković. Svim vjernicima zaželio je sretan Božić. “Treba biti u mislima s bolesnima. Nadam se da je ovo zadnji Božić koji ćemo obilježiti s maskama na licu i s mjerama”, kazao je. Očekuje da će u idućim danima biti manje mrtvih i novozaraženih i ne misli da će zbog ublaženih mjera za Božić biti više novozaraženih.

Komentirao je pune rive i gužve u velikim gradovima na Badnjak.

“To je razumljivo i jasno, ljudi su se opustili”, smatra. “Ovo je vrijeme kada moramo osnažiti svoju vjeru i nadu u bolje sutra i koliko god željeli biti sa svojim bližnjima, pokušajmo ovoga puta suzdržati se”, apelirao je predsjednik Sabora.

Na pitanje zašto je na misi, ako je preporuka da se mise prate online, odgovara: “Zato što sam vjernik i zato što su ove mise koje su u Katedrali prve nakon potresa i smatram da sam dužan biti ovdje i iskazati potporu ljudima koji rade na obnovi. Ovdje sam i kao vjernik i kao predsjednik Sabora. Smatram da je potrebno da sam tu”, napomenuo je.

Spreman se cjepiti kada mu liječnici dozvole, s obzirom da je prebolio koronu. Ne misli da je poraz struke ako se slavni ljudi cjepe kako bi promovirali cjepljenje. “Nadam se da će velika većina ljudi shvatiti da se tako opredjeljuje za život. Bitno je da dovoljan broj ljudi bude cjepljen i da zaustavimo epidemiju”.

Svečana božićna misna slavlja, uz primjenu odredaba preporuke za sprječavanje širenja epidemije Covid-19 tijekom njihova održavanja, održat će se u sjedištima nadbiskupija i biskupija: u Đakovu, Rijeci, Zadru i u Splitu te u crkvama diljem zemlje.