‘PREMIJER NIJE BUDALA, ALI NEKI DRUGI JESU’ Milanović o padu letjelice: ‘Vojni profesionalci ne kuže što se tamo govorilo jer se nije govorilo ništa’

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović stigao je u Rijeku, gdje se nakon susreta uz kavu s gradonačelnikom Rijeke Markom Filipovićem uputio na sastanak s rektoricom Sveučilišta u Rijeci Snježanom Prijić-Samaržija i njezinim suradnicima. Milanović je rekao da razlikuje pomodarstvo i modernost koja znači suvremenost te dodao da je slušao sat i pol vremena sastanak, a da nije ništa rekao.

Kazao je da nije slušao današnju konferenciju o padu drona.

“Stvar je ozbiljna. Sama kinetička energija je ozbiljna, a ako je tu još toplinska energija, ekploziv. To je strašno opasno. Slušali smo od premijera da su to bombe… Nisi ih mogao maknuti s ekrana. Avioni su mu letjeli tijekom presice, to mu je zadnji put. Lupetali su”, istaknuo je i imao dojam da je riječ o gass lightingu. “Možda da pitamo Clinta Eastwooda”, rekao je.

“Zanimalo bi me je li u tom letećem objetku bilo TNT-a. Je li se radilo o eksplozivu, o recimo 50 kilograma, koji bi, recimo, susašačku gimnaziju pretvorio u pepeo ili je samo oštetio. Pedeset kila TNT-a bi razvalilo i Mamuticu. To je deset tenkovskih granata i više u jednom. Na kraju eksploziva nema ni privrednog ni vojnog. Pa kojeg ima? Zadnjih deset dana je bilo peglanje neozbiljnih izjava ministra i premijera”, rekao je Milanović. Naglasio je da konferencija o padu nije bila jasna ni vojnim profesionalcima.

“Vojni profesionalci ne kuže što se tamo govorilo jer se nije govorilo ništa. Govorilo se na način da premijer ne ispadne budala. Premijer nije budala, ali neki drugi oko njega jesu”, rekao je Milanović.

