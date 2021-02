’PREMIJER I PREDSJEDNIK ČUVAJU SI BOK’: Puhovski o političkim naivcima, drakulama, ’glazbenim’ kandidatima, ali i o tome tko liberale dovodi na zao glas

Autor: Matea Vidić

Nekada ranije, politički analitičar, Žarko Puhovski i sam se našao na meti kritika predsjednika RH, Zorana Milanovića. Predsjednik sada bitku vodi s Udrugom B.a.b.e., ali i Pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova. Gostujući na N1, Puhovski se osvrnuo na posljednje predsjedničke istupe, odnosno objave na društvenim mrežama.

Puhovski smatra kako predsjednik teško da vjeruje u sve što kaže. Njegove posljednje izjave djelomično pripisuje uvjerenju, a djelomično potrebi da “uzburka vodu”.

“On doista veseli desnicu i to jednim dijelom osviješteno radi, stalnim napadima na udruge koje desnica smatra antidržavnima”, rekao je Puhovski koji dalje navodi kako predsjednik ne dira Vladu, a ni ona njega. “On zapravo podržava Vladu”, zaključuje pa dodaje kako si premijer i predsjednik čuvaju bok.

Ipak, premijer čini se muku muči s kandidatima za lokalne izbore, a jedan od njih trebao je biti i Damir Vanđelić, a za kojeg se, kako tvrdi Puhovski, pokazalo da je politički naivan.

“Doista je mislio da njegovo ime vrijedi više nego što vrijedi i pod tom je pretpostavkom pregovarao, naletio na ljude koji su politički profesionalci i koji su ga smjestili tamo gdje mu je mjesto, a koji će ga i nakon toga smjestiti tamo gdje mu je mjesto”, smatra.









Shodno tome, upitan je i o kandidatima stranaka za velike gradove kakvi su Rijeka, Split, Zagreb. Manjak istih, govori Puhovski, proizlazi iz činjenice da SDP i HDZ ne vode lokalne politike pa ni ne znaju što treba kojoj lokalnoj zajednici.

“Tamo su dvije vrste kandidata, jedni po modelu drakule, isisavaju iz stranke sve što ima i sebi stvaraju ime da bi se kao no-name pojavili. Primjerice, sadašnji kandidat SDP-a u Rijeci, koji živi na ostacima Obersnela. Drugi model je ono što imamo zgodno napravljeno u velikom Vukotićevu filmu Surogat, a to je netko tko ispuše čitav krajolik. To su ljudi, kao Tomašević, koji je jači od svoje stranke. Pitanje je koliko će to dugo izdržati. Takav je bio i Mesić, koji je bio znatno jači od stranaka koje su ga podržavali. Takav kandidat daje stranci, a ne uzima od nje”, ističe.

Ipak, poznato je da u ime HSS-a, kao navodni kandidat za splitskog gradonačelnika ide Siniša Vuco. On stranci navodno daje popularnost, no iskustva su pokazala da odabir popularnih osoba na izborima ne pomaže, a pitanje je koliko Vuco HSS-u daje politički.









“Tu se ipak radi o konkretnim pitanjima u lokalnoj zajednici, a onda i o međuljudskim odnosima. U tom pogledu mislim da je dobar marketinški trik s Vucom, ali teško da će im pomoći doći izvan jednoznamenkastih brojki”, zaključuje.

Naposljetku, prokomentirao je i bjelovarskog gradonačelnika Darija Hrebaka. Puhovski je mišljenja da upravo Hrebak liberale dovodi na zao glas. “On galami, a to dovodi do sramoćenja”, zaključuje.