Premijer Andrej Plenković komentirao je ostavku Vlade Galića: Nitko ništa nije znao

Autor: Dnevno.hr

Premijer Andrej Plenković komentirao je ostavku Vlade Galića, status ministra obrane Damira Krstičevića te situaciju oko borbenih aviona.

“Vidio sam kad sam sletio da je gospodin Vlado Galić dao ostavku. Ne znam jel to potvrđeno ili ne, samo sam vidio naslov. Ne znam ništa o tome osim onoga što je objavljeno. Imat ćemo u ponedjeljak sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost pa ću malo više znati o toj temi. Ali cijela ta afera nije dobra, ja iza toga stojim, i treba je rasvijetliti do kraja”, komenirao je premijer ostavku savjetnika predsjednice.

Osvrnuo se i na pitanja o odgovornosti ministra obrane Damira Krstičevića u slučaju nabave borbenih aviona.

“Ne znam uopće otkud ta tema ima li Damir moje povjerenje ili ne. On je potpredsjednik Vlade, ministar obrane, uložio je jako puno u reformu obrambenog sustava, poboljšanje svih mogućih aspekata položaja hrvatske vojske, hrvatskih vojnika. Od povratka vojske u one gradove gdje je nije bilo – evo, konačno će se i Pume vratiti u Varaždin 19. i 20. prosinca, pa Vukovar, Sinj, Ploče, Pula, da ne govorim o tome koliko se uložilo u opremu, koliko se učinilo da materijalni status hrvatske vojske bude bolji. Prema tome, on već, što se toga tiče, ima pravu stečevinu iza sebe i tu nema dileme. On je ministar obrane kojeg, koliko vidim, hrvatski vojsnici jako cijene, a cijene ga i hrvatski birači.”

Što se tiče nabave borbenih aviona, premijer ponavlja da je Hrvatska po tom pitanju “potpuno mirna”, ali i da je ovo “za Hrvatsku do sada neistražen proces”.

“Nisu se nabavljali avioni, nisu se nabavljali na način na koji se to sada radilo, i mi smo poslali posebno izaslanstvo, i u Izrael i u Sjedinjene Američke Države, jer sam kao odgovoran predsjednik Vlade želio biti sasvim siguran da nema nikakvih zapreka. Prema onome što je tada prezentirano i meni i ostalim članovima Vlade – nema niti jednoga elementa koji je u tom trenutku bio sporan. Dakle, da smo mi to razvidno mogli prepoznati, da postoji neki problem, sigurno je da bismo još radili na tome da dobijemo prava jamstva.

Stav je vrlo jasan – kupit ćemo ono što je radna skupina koja je obrađivala ponude predložila Vladi u najboljoj ponudi. dakle, to je točka. Bilo kakve modifikacije koje bi dovodile da taj proizvod koji je odabran bude drukčiji, da bude cjenovno različit, ne dolazi u obzir. Dakle tu nema nikakve dileme, ili je tako kako je, ili će se poništiti natječaj. Ja se tu ponašam odgovorno, to je novac hrvatskih poreznih obveznika. Korektnost procesa, zakonitost posla i dogovor o onome što je odlučeno se mora poštovati.”