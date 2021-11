PREKO BANOŽIĆA RUŠI PLENKOVIĆA! U VLADI OTKRIVAJU POZADINU RATA: Milanović zna najveću Plenkovićevu slabost

Autor: Iva Međugorac

Posljednjih nekoliko dana hrvatska javnost svjedoči žestokom konfliktu između predsjednika Zorana Milanovića i ministra obrane Marija Banožića. Situacija je po svemu sudeći kulminirala onoga časa kada je Banožić spomenuo mogući opoziv predsjednika Republike. ”Odavno je vrijeme za opoziv predsjednika, kad pogledate njegovo psihičko stanje, sve vam je jasno”, izjavio je ministar.

Zanimljivo je kako ovo nije prvi puta da se iz Plenkovićeve Vlade čuju spekulacije o mogućem predsjednikovom opozivu, istu retoriku prije šest mjeseci koristio je upravo Plenković koji je u jeku Milanovićevih obračuna sa šefom SDSS-a Miloradom Pupovcem spominjao da mogući Milanovićev opoziv. Iako je prije pola godine spominjao tu opciju, Plenković je sada lopticu prebacio na Banožića od kojega očekuje da riješi nastali problem. Vrlo je vjerojatno i sami premijer svjestan kako opoziv nije realna opcija, a osim toga u HDZ-u su uvjereni kako Milanović igra vrlo lukavu i promišljenu igru.

”Preko Banožića ruši Plenkovića, ministar obrane je jedna od najslabijih karika Plenkovićeve vlade, on je možda korektan političar, ali je isto tako dečko bez iskustva u resoru obrane, što se ne može negirati. Govorimo o iznimno kompleksnom ministarstvu, od starta su u stranci Plenkovića upozoravali da on nije za to, ali Plenković je popustio pod pritiskom njegova lokalnog HDZ-a čiji utjecaj nije uspio oslabiti ni na ovim unutarstranačkim izborima, iako je to namjeravao učiniti. Kako nije oslabio utjecaj tih struja naklonjenih ministru, tako je Milanović to detektirao i sada Plenkovića pretvara u Banožićeva branitelja, slabeći time njegov utjecaj unutar HDZ-a”, objašnjava naš sugovornik iz Vlade blizak premijeru koji će se navodno od tih konflikata distancirati mada je svjestan kako je uz ostalo ovaj rat sukob oko veleposlanika, što je njemu osobno daleko važnije od sukoba kojeg i ministar i premijer potenciraju. U Vladi su također svjesni da nije realno ulaziti u proces opoziva Milanovića jer bi i to u konačnici Plenkoviću samo nanijelo štetu.

Procedura opoziva

Procedura opoziva hrvatskog predsjednika inače je uređena člankom 105.Ustava RH, osnova za opoziv predsjednika je povreda Ustava koju počini u obavljanju svojih dužnosti. Drugim riječima, predsjednik se mora ogriješiti o Ustav u sklopu obavljanja svojih dužnosti da bi se o tom procesu uopće moglo razmišljati. Postupak opoziva pokreće sabor dvotrećinskom većinom svih zastupnika. To znači da bi za Milanovićev opoziv morao glasovati 101 saborski zastupnik, što je bez obzira na praktički nepostojeću oporbu teško za očekivati. Sve i da Sabor pokrene postupak, odluku o odgovornosti donosi Ustavni sud dvotrećinskom većinom svih sudaca u roku od 30 dana. Ustav kao pretpostavku za opoziv definira isključivo povredu Ustava o kojoj odlučuje Ustavni sud.

Prema analizama niza ustavnih stručnjaka to u ovom konkretnom slučaju nije realna opcija.