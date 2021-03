PREDSTAVNIK HRVATA U SRBIJI NAKON PRIJETNJI AUTOMATOM ŠOKIRAN! Žigmanov za Dnevno: ‘Nitko nije reagirao koliko nam je poznato! Stvara se antihrvatski resentiman’

Autor: Daniel Radman

Na adresu elektronske pošte Demokratskog saveza Hrvata Vojvodine (DSHV) danas je stigla užasavajuća prijetnja od anonimnog pošiljatelja.

Uz obilne psovke, čovjek koji se potpisao kao ‘zavetnik’ zaprijetio je da će doći ‘s automatom u prostorije smrdljivog ustaškog udruženja da ih sve vas pobije’.

Na žalost, ovo nije jedina prijetnja koja je adresirana prema vojvođanskim Hrvatima. Situacija je postala uzavrela nakon što su subotičke gradske vlasti uvele tzv. bunjevački jezik u službenu uporabu, na što su vojvođanski Hrvati reagirali zahtjevom se po istome načelu uvede hrvatski jezik u službenu uporabu u gradu Somboru, općinama Apatin i Bač, kao i na području cijele Autonomne pokrajine Vojvodine.

“Ovakvi su postupci učestali nakon što smo proaktivno reagirali i ukazali na formalno-pravne nedostatke uvođenja tzv.bunjevačkog jezika i znanstvenu apsurdnost tog pothvata. Naš zahtjev da se po istom principu hrvatski jezik uvede u u Baču, Apatinu i Somboru i u institucijama AP Vojvodine bio je negativno protumačen u dijelu javnosti i krenuo je napad s krajnje desnice i od nama nenaklonjenih konzervativnih krugova. To je bio okidač za one koji djeluju s pozicije ekstremne desnice, istina pod krinkom i pod lažnim identitetom, da upute takve vrste gnjusnih poruka“, prokomentirao je predsjednik DHSV-a Tomislav Žigmanov.

Žigmanov je, dakako, i ovu novu prijetnju prijavio policiji, no upozorio je da ni jedan prethodni incident nije procesuiran.









“Prijavili smo sve te nasrtaje i prijetnje Policijskoj postaji Subotica i do sada još nitko nije reagirao. U demokratskim društvima očekujete da se zbog takvih ekscesa predstavnici vlasti oglase osudom, da se instituti prisile očituju je li prijetnja realna ili nije, da se vinovnici pronađu i procesuiraju, a ukoliko je prijetnja ozbiljna i da se učine koraci zaštite. To se na žalost nije dogodilo do sada ili barem nama nije poznato “, rekao je Žigmanov.

A sve donedavno stvari su izgledale puno idiličnije, srpska vlada je uložila 100.000 eura za obnovu rodne kuće bana Josipa Jelačića, Vučić je obećao daljnja ulaganja hrvatskoj zajednici, a tomu možemo dodati i donaciju za potres u Banovini.

“Bilo je nekoliko ključnih iskoraka kad je u pitanju odnos državnih tijela i vlasti prema pripadnicima srpske zajednice. Dobivanje prostorija u Beogradu, osiguranje sredstava za obnovu spomendoma banu Jelačiću, obnova sakralnih objekata, pa i druga pitanja koja su od značaja za hrvatsku zajednicu… I onda, u isto vrijeme, u određenim situacijama predstavnici lokalne samouprave ne prate politiku predsjednika. Ne možemo reći da je to sinhronizirano, ali je za nas nerazumljivo da s jedne strane imate poruke ohrabrenja i da onda imate s druge strane, od iste političke strukture i stranke, postupke i geste koje vas dovode u poziciju da se pitate jesu vama partneri ljudi iz te političke provenijencije?”, reći će Žigmanov.









‘Forsiranje’ Bunjevaca uz blagoslov državnog vrha – pogotovo uoči popisa stanovništva – moglo bi imati dalekosežne posljedice po hrvatsku zajednicu.

“Stvara se i dalje umjetna podjela, stvara se antihrvatski resentiman i nepovoljna klima. Mi smo u javnosti predstavljeni kao neka vrsta ugroze za Bunjevce, kao oni koji su nelojalni, koji prave incidente, što je medijski spin. Mi smo pokazali da se držimo demokratskih načela, da je naš diskurs i narativ argumentiran i da ne pridonosimo bilo kakvoj negativnoj reakciji. A to što neki jedva dočekaju i stvaraju negativnu klimu druga je priča. Srbija se suočava s drugim izazovima, a na žalost već smo navikli da se igra kartu antihrvatskih osjećaja te da se prikazuje Hrvate kao eksponente Zagreba koji žele nepovoljno raditi protiv interesa Srbije.”