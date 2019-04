Predsjedništvo HDZ-a trebalo bi odmah nakon Uskrsa raspravljati o Brkiću

Autor: Dnevno

Milijana Brkića postalo je nemoguće ignorirati. Očito je da žulja Andreja Plenkovića poput kamenčića u cipeli, a pojavila se informacija o tome kako bi premijer i predsjednik HDZ-a taj problem mogao riješiti odmah nakon Uskrsa. Okupit će se tako početkom tjedna Predsjedništvo stranke, a jedna od tema bit će i napola odmetnuti zamjenik predsjednika, piše N1.

Tjedan dana odzvanjala je poruka Milijana Brkića da bi napokon pala odluka. Andrej Plenković pokreće raspravu o svom potpredsjedniku zbog ovih Brkićevih riječi: “Cirkus koji je počeo prije deset mjeseci ide dalje, a kao što sam već rekao, u njemu i dalje ne želim sudjelovati. Za sada ću samo nadodati da je sramotno u što su pojedinci pretvorili državne institucije.”

U utorak se sastaju Predsjedništvo HDZ-a i Nacionalno vijeće. No, prije toga, na inicijativu Plenkovića, sastat će se uže predsjedništvo. Tema – Milijan Brkić.

No, pitanje je hoće li se pojaviti i sam Brkić. Plenković je ovih dana o svom zamjeniku bio suzdržan, a Brkić misteriozan.

Milijan Brkić u HDZ-u je počeo jačati nakon što je u mandatu Jadranke Kosor ušao u Sabor. “On ga je, to jest Karamarko, preporučivao kao branitelja, dragovoljca. Rekao mi je u jednom trenutku, pri kraju tog razgovora, da će mi gospodin Brkić biti vjeran do groba i preko groba ako to učinim”, rekla je Kosor, dodajući da joj je Brkić na kraju okrenuo leđa te da je time prestala njegova vjernost, kao i da je Brkić bio jedan od inicijatora njezina izbacivanja iz HDZ-a.

I oporba sve glasnije proziva Brkića. SDP planira tražiti njegovu smjenu na mjestu potpredsjednika Sabora, ukoliko ostane bez imuniteta. Ipak, o tome još nisu raspravljali na tijelima stranke.

“Pitanje je političke higijene da čovjek da ostavku. Zašto bi to opozicija trebala pokretati, osim da se malo naslađujemo da vidimo što će premijer učiniti, jer njemu osobno ne valja ni da ga brani, ni da mu pruži priliku da da ostavku”, rekao je Predrag Matić, član Predsjedništva SDP-a.

Kako diše HDZ kad su u pitanju Brkićeve afere i kaznena prijava protiv njega moglo bi se saznati idući tjedan. Baš kao što bi se prvi put nakon dugo vremena Plenković i Brkić mogli suočiti oči u oči, piše N1.