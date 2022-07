PREDSJEDNIK ODRŽAO MOĆAN GOVOR! Došao odati počast žrtvama: ‘Hrvatska je obranjena zahvaljujući Odisejima naše povijesti poput Andrije Andabaka’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je danas u Nuštru na svečanoj akademiji povodom obilježavanja 30. obljetnice pogibije pukovnika Andrije Andabaka. Tom prigodom, predsjednik Milanović uručio je supruzi pukovnika Andrije Andabaka posmrtno dodijeljeno odlikovanje Red Nikole Šubića Zrinskog za junački čin u Domovinskom ratu.

Izrazivši zadovoljstvo što se uspomena na pukovnika Andriju Andabaka čuva pa taj hrabar i važan čovjek nije zaboravljen, predsjednik Milanović u prigodnom obraćanju rekao je kako je uspomena na njega danas vjerojatno življa nego što je bila prije dvadeset godina. „Nažalost, ja moram reći da moji sinovi ne znaju tko je Andabak. Ne znaju ni sinovi i kćeri mojih prijatelja. Na tome treba raditi jer smo to propustili napraviti iz straha, stida – u stvari ne znam zbog čega“, dodao je Predsjednik.

Gospođi Andabak predsjednik Milanović poručio je da može biti ponosna na svog supruga koji je poginuo u Bosanskoj Posavini. „Možete biti ponosni na to što je tamo radio jer nije išao ubijati, pljačkati i osvajati tuđe, nego je bio dio one velike priče o vojnicima, kojih je bilo jako malo. On je bio Odisej Hrvatske vojske, onaj lukavi lik kojeg protivnici cijene i mrze u isto vrijeme. Simpatičan, dosjetljiv, inteligentan, neuhvatljiv kao zagonetan osmjeh“, rekao je predsjednik Milanović za pukovnika Andabaka.





U tom smislu, Predsjednik je naglasio kako je pukovnik Andabak branio Hrvatsku i hrvatstvo. „Nije išao po tuđe, nije išao okupirati, nije išao oteti, nije išao raskomadati – išao je obraniti narod koji se drukčije ne bi mogao nikako obraniti. Išao je u državu, susjednu, drugu, poštivanu. Pola našeg naroda u ovim krajevima podrijetlom je iz tih krajeva. To je druga država i tamo je bio iz poštenih i opravdanih poslova iza kojih je stajao cijeli hrvatski državni vrh u to vrijeme, ljudi koji su se kasnije posvađali i razišli, ali koji su tada radili kao jedan jer da nisu, Hrvatska bi bila doslovno raskomadana“, rekao je.

Predsjednik Milanović također je rekao kako danas, trideset godina kasnije, još uvijek moramo objašnjavati i pravdati se drugima da „tamo nismo išli krasti, pljačkati i otimati, nego naprosto braniti ljudske živote i imovinu“. Zaključno, predsjednik Milanović istaknuo je kako danas znamo što je naše, da je Hrvatska otvorena i da u njoj ima mjesta za sve one koji su dobre vjere i koji poštuju naše zakone, ali da je to „Hrvatska koja je obranjena zahvaljujući Odisejima hrvatske povijesti kao što je bio Andrija Andabak“.

Uoči obilježavanja pogibije pukovnika Andrije Andabaka u Nuštru, Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske u mjestu Ćelije je, povodom obilježavanja 31. obljetnice pada i progonstva mještana Ćelija, položio vijenac i odao počast žrtvama kod spomen obilježja 33 pogubljenih civila i branitelja.

Uz predsjednika Milanovića bio je posebni savjetnik Predsjednika Republike za veterane Domovinskog rata Marijan Mareković.