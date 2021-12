PREDSJEDNIK NAPAO IDEOLOGE IZ ‘BRISELSKE KUHINJE’! STAO U OBRANU KRŠĆANSTVA: ‘Oni ne žele da se spominje Božić! Što da se spominje, Oktobarska revolucija?’

Autor: Daniel Radman

Ministarstvo unutarnjih poslova žestoko je danas reagiralo na izvješće Odbora Vijeća Europe oko ponašanja hrvatske policije na granici s BiH koje objavljeno danas na temelju ad hoc posjeta Hrvatskoj tijekom kolovoza prošle godine.

U izvješću se organi vlasti u Hrvatskoj pozivaju da poduzmu odlučne aktivnosti kako bi se zaustavilo zlostavljanje migranata od strane policijskih službenika, te kako bi se osiguralo da slučajevi navodnog zlostavljanja budu istraženi na učinkovit način.

“Izvješće je objavljeno protekom više od godine dana od ad hoc posjeta, i to nakon što je veći broj preporuka već ispunjen, a dostavljeni argumenti MUP-a nisu uvaženi“, oštro su reagirali iz našeg MUP-a. Dodali su i da je Odbor svoje Izvješće temeljio na neprovjerljivim informacijama iz BiH te da je evidentno prekoračio svoje ovlasti.

Milanović: Ti ljudi nisu normalni!

Podršku MUP-u da je i predsjednik Zoran Milanović tijekom konferencije za medije.

“Ti ljudi nisu normalni. Takvom arogancijom ugrožavaju europski projekt. Omogućili smo pola milijuna izbjeglica prolazak kroz Hrvatsku. Ali te štetočine zabijaju svuda nos, pa i oni u Europskoj komisiji koji izdaju preporuke kako se božićni praznici trebaju nazivati samo praznicima! Svima nabijaju komplekse manje vrijednosti, svi su divlji, svima dijele lekcije. Kako da hrvatska zaštiti granicu? S balalajkama da štitimo granicu? Policija mora primijeniti silu, to se događa sada i u Poljskoj. Normalno je da u jednom trenutku prolaza nema.”

Okrenuo se potom i ideološkom pitanju pa je nasrnuo na birokrate iz Bruxellesa koji, prema njegovom mišljenju, udaraju na europske vrijednosti.

“Ja sam lijevo-liberalni političar, ali ova kuhinja iz Bruxellesa koja svu tradiciju koja Europa ima pokušava pretvoriti u kulturu totalne različitosti, to je neprovodivo i štetno. Europa ima svoju povijest. Božić je u Europi Božić, hanuka je hanuka, bajram je bajram. Ali kad imate smjernice Europske komisije da se za praznike ne spominje Božić… Što da se spominje, Oktobarska revolucija? I za one koji su vjernici je Božić, i za one koji nisu kao ja je opet Božić. Temelji Europe su kršćanski, to je činjenica”, naglasio je.