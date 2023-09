Predsjednik je krenuo u projekt života: Jeste li primijetili nešto neobično kod Milanovića?

Autor: Iva Međugorac

Hrvatska javnost već je dugo naviknuta na karakter predsjednika Zorana Milanovića koji u svojim obračunima s predstavnicima vladajuće stranke od početka mandata nije birao riječi. Ne samo da se predsjednik Milanović uspio sukobiti s premijerom Andrejom Plenkovićem i njegovim ministrima, već je on tijekom aktualnog mandata uspio zaratiti i sa nizom onih koji dolaze s njegova spektra, odnosno sa lijevo-liberalne političke scene pa se sukladno tome nametnulo pitanje s kime će Milanović uopće i ići u utrku za još jedan mandat na čelu države.

Grbinova potpora mu nije nužna

Mada je predsjednik njegove nekadašnje stranke Peđa Grbin jasno poručio kako će Milanović i u idućoj kampanji za predsjedničke izbore imati potporu SDP-a, Milanović je poprilično jasno dao do znanja da njemu ta potpora nije neophodna, a oni koji predsjednika dobro poznaju svjedoče da on definitivno već jest u kampanji, ali i da će na iduće izbore ići kao nezavisni kandidat i predstavnik svih građana. Milanović se prema tvrdnjama upućenih posve svjesno ne želi svrstati niti na jednu stranu, već svojim djelovanjem gradi širok birački bazen i na desnici, i na ljevici, ali i u političkom centru.

Svjestan je kako ljevica boljeg kandidata od njega neće i ne može imati zbog kadrovske krize kroz koju prolazi, desnici se pak pod kožu uvukao stavovima koje iznosi i koji su ga profilirali u njihova neformalnog lidera, a pitanje je i za koga će moć glasati birači centra kada Milanović za sada niti nema protukandidata. Oni koji dobro poznaju odnose između premijera i predsjednika reći će kako sukob kojega oni već dugo njeguju podjednako koristi i jednom i drugom. Zahvaljujući tom ratu Milanović je najpopularniji političar u zemlji kojega prati glas jedine stvarne oporbe premijeru Plenkoviću, a Plenković je pak zahvaljujući tim Milanovićevim napadima sebe uspio profilirati kao političara koji građanima nudi stabilnost.





HDZ još nema kandidata za Pantovčak

Upravo se stoga vjeruje da HDZ ni na idućim predsjedničkim izborima neće imati kandidata koji će ozbiljno konkurirati Milanoviću, posebice ako se Plenković odluči ostati u hrvatskoj politici u još jednom, odnosno trećem uzastopnom mandatu. Formalno je vladajući dvojac odradio ono što je morao pa je nakon njihova susreta u Kninu i Sinju imenovan ravnatelj VSOA-e, oko čega su se vodile žustre polemike. Podjednako žustre rasprave vode se i oko popunjavanja diplomatskih pozicija, a dio HDZ-ovaca uvjeren je kako je to tema koja će Milanovića i Plenkovića dočekati tek nakon što se završe svi izborni procesi i nakon što obojica budu sigurni u osvajanje izbora, s tim da je Milanovićeva pozicija po tom pitanju ipak nešto stabilnija pa i sigurnija.

Interesantno je međutim primijetiti kako Milanović posljednjih tjedana pažljivo istupa u medijskom prostoru te vodi računa o svojim izjavama pa se može steći dojam kako su i njegovi napadi usmjereni prema Plenkoviću nešto manjeg intenziteta. Oni koji dobro poznaju Milanovića kažu da to i jest početak njegove kampanje za predsjedničke izbore. On će kroz kampanju nastojati smanjiti konflikte, ali to ne znači da neće prozivati i kritizirati vladajuće, no naprosto će paziti na koji način i u kojim okolnostima to čini. Da Milanović doista smirenije pristupa odnosu s Plenkovićem moglo se vidjeti i iz njegova osvrta na Plenkovićeve teze o tome kako je SDP opstruirao hrvatski ulazak u Schengen.

“Ne znam o čemu govori. Je li on bio u berbi ili ja? Je li se napio? Hrvatska je imala uvjete za Schengen još 2016. godine, nemojmo se ponašati kao blesava djeca. Sve što Plenković priča dalje je krivo. Zašto smo čekali sedam godina? Zašto Rumunji i Bugari čekaju? Politika i novac. Jer ako oni uđu, otvaraju se novi pravci transporta robe bez graničnih nadzora. Dakle, roba više ne mora ići kroz nizozemske luke, nego grčke. Zato Bugari i Rumunji gledaju na mjesec i laju, ne zato što nisu u stanju čuvati granicu”, rekao je Milanović poprilično mirnim tonom, što za njega do sada nije bilo uobičajeno, ali izgleda da Milanović svjesno spušta lopticu i da će u konačnici pustiti i Plenkoviću da kroz svoju kampanju pokaže što zna i umije.

Navodno su Milanoviću smirivanje tenzija savjetovali i njegovi najbliži suradnici koji smatraju da za predsjednika nije dobro da se miješa u kampanju za parlamentarne izbore, a ponajmanje da SDP-u pokušava pomoći u borbi za opstanak, što se spominjalo kao jedna od opcija. Do kada će Milanovića držati period primirja, teško je reći jer je predsjednik do sada bezbroj puta pokazao svoj nepredvidljiv karakter, ali u svakom slučaju jedno je sigurno i za njega kreće razdoblje kampanje i borba za ulazak u drugi krug koja je i pomalo neobična jer Milanović zapravo niti ne zna protiv koga se bori, ali zato vrlo dobro zna da se bori za što širi birački bazen u kojem bi se prema projekcijama s Pantovčaka trebali naći branitelji, desničari, ljevičari i svi oni koje je inače teško spojiti.