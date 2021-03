PREDSJEDNIK JANDROKOVIĆA NAZVAO BATLEROM: ’To ni Šeks nije radio’, ’Đurđević je dobra, odbijte je, izazivam vas’

Predsjednik Zoran Milanović prisustvovao je svečanosti polaganja prisege 29. naraštaja ročnih vojnika u Požegi gdje se obratio medijima. Upitan je je li točno da je odbio Davora Ivu Stiera za veleposlanika u Vatikanu, govori kako to nije bilo na stolu.

“Još u devetom mjesecu u Varaždinu sastao sam se s premijerom. Rekao je da moramo razgovarati, premijer ne Vlada. Onda je ponudio cijelu listu. Nisam je htio ni pogledati. Zamolio sam da on sam odabere što želi, što su mu prioriteti. Ja nemam kandidate. Nisam ni s kim razgovarao. Ne želim preuzimati punu odgovornost za odluke koje mogu doći od premijera. Ne želim tu voditi nikakav rat, a ne želi ni on”, tvrdi pa dodaje kako postoje ljudi koje on ne bi slao za veleposlanike, no ako premijer to želi, on će potpisati.

“Služba mora funkcionirati, ja ću to potpisati. Traje sada već predugo. Iza nekih ljudi ću stati, a to će pretežno biti ljudi iz državne službe”, rekao je.

“Nakon sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost, pozvao me na kavu s listom. Nisam to htio gledati jer ako je s nekim razgovarao, to nije smio”, ističe potom pa zaključuje: “Nisam pobornik toga da se propali političari šalju na visoka ambasadorska mjesta…ali ja ću to potpisati”.

Što se tiče odluke predsjednika Sabora, Gordana Jandrokovića koji ne želi na dnevni red staviti njegov prijedlog za predsjednicu Vrhovnog suda, ističe kako “to ni Šeks nije radio kad je bio predsjednik Sabora”.









“Kad je govorio da je Josip Leko moj batler, ako zna što je batler. To je visoka pozicija”, tvrdi pa dodaje: “Ako je Josip Leko bio moj batler, onda je Jandroković Plenkovićev, ali Leko je daleko ispred njega. On je lord za njega”.

Ističe kako je Jandroković ukrao dokument koji je predsjednik poslao Saboru, “dopustio je da nekom da tumači”, govori zatim pa tvrdi kako su njegovi potezi serija logičkih grešaka na razini prvog osnovne. Navodi i kako je Jandroković naveo kako predsjednik nešto mora popravit u dokumentu, “a nije ni naveo što”.

“Ne može odlučiti Jandroković nego Sabor”, zaključuje predsjednik koji tvrdi kako predsjednik Sabora nije pokušao detektirati što je pogrešno u dokumentu nego se upustio u tumačenje Zakona. “To nije njegov posao”, jasno će predsjednik.









“HDZ mu je dao podršku. I samo HDZ”, ističe zatim pa tvrdi kako je to presedan i poruka koju sada HDZ šalje je da sada bilo tko može raditi što god hoće s dokumentima. “Ako oni žele dopustiti da Jandroković stavlja dokumente u ladicu…Imamo godinu dana da neki stožer, spojen po nekim pravilima, koji upravlja zemljom, dobio je potporu Ustavnog suda, a sada to Jandroković radi ovo što radi”, zaključuje.

Još je jednom rekao da je kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda, Zlata Đurđević dobra.

“Radi se o kvalitetnoj osobi. Pravo Sabora i sva moja ovlast koja se nekome ne sviđa, ukinite ju. Javni poziv nije transparentan, stotine hrvatskih pravnika su se valjda prepali i ne žele sudjelovati u travestiji, nositi perike, odjela, grudnjake, šminkati se. Moj kandidat je prof. Đurđević, odbijte je, I dare you”, tvrdi.

