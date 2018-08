Predsjednik HSU-a Silvano Hrelja: ‘Kod nas je problem izgraditi institucije kojima građani vjeruju’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik HSU-a Silvano Hrelja komentirao je za N1 situaciju u brodogradilištu Uljanik u kojem je i sam nekad radio.

Na pitanje treba li država spašavati Uljanik grupu donošenjem lex škverovi, odgovorio je:

“Onako kako se Vlada uključila u rješavanje problema s koncernom Agrokor, tako bi trebala postupiti i u slučaju Uljanika, želi li ostati principijelna. Isključivo s pozicije brige o radnim mjestima, egzistencije radnika i očuvanja brodograđevne industrije u Hrvatskoj. Vlada trenutačno traži alibije govoreći da su radnici najveći pojedinačni vlasnici, da su sami postavili Nadzorni odbor i upravu, ali to ne drži vodu jer je cijeli projekt pripajanja 3. maja Uljaniku, s udjelom u vlasništvu CO-a i mirovinskih fondova, projekt bivše Vlade u funkciji zadovoljenja pregovaračkih uvjeta za ulazak u EU.

Vlada svoje nečinjenje pravda izlikom da država nije većinski vlasnik, a portfelj države iznosi oko 26 posto, međutim, on je rascjepkan između različitih institucija. Država nije pokazala volju da postavi svog člana u Nadzorni odbor kako bi točno znala što se u Uljanik grupi događa. To je odgovornost države, možda bi taj član u nekom ključnom trenutku bio presudan u djelovanju prema upravi, ali to nije iskorišteno, što su drugi akteri objeručke prihvatili i imenovali svoje članove”, rekao je Hrelja u razgovoru za Večernji list.

“Volio bih da je Vlada transparentnija i da ne ostaju repovi, ali kod nas je problem izgraditi institucije kojima građani vjeruju. Mi ih nemamo. Kako to izgraditi, pitanje je za milijun dolara.