“Predsjednice, bojimo se za svoje živote – šume Gorskog kotara pune su ISIL-ovaca!”

Autor: Dnevno

Društvenom mrežom Facebook proširilo se otvoreno pismo Marije Dorić, koja se obratila predsjednici Republike Hrvatske, Kolindi Grabar-Kitarović. Gospođa Dorić prilično ogorčeno opisuje zbivanja u Gorskom kotaru, gdje po šumama lutaju skupine migranata. Dio tih migranata provaljuje u kuće i vikendice i pritom ih devastira. Većina medija ignorira ovaj problem, a Marija Dorić u svom pismu postavlja pitanje i naknade štete. Naime, ona i suprug, koji je umirovljeni ratni vojni invalid i pripadnik specijalne policije iz Rijeke, kupili su drvenu kućicu u Gorskom kotaru. Poslije su je uredili i opremili za iznajmljivanje. Nažalost, u kuću su provalili migranti i napravili štetu. Inače, prije otprilike tri godine, HRT je objavio prilog o Mariji Dorić, kao uspješnu priču o pretvaranju hobija u posao. Marija Dorić u Gorskom se kotaru bavi se izradom predmeta od prirodnih materijala, poput drveta. Prilog možete pogledati na ovom linku Hrt.hr

U međuvremenu, razgovarali smo i s policijskim službenikom iz Rijeke, kojemu su migranti provalili i devastirali vikendicu. Čini se da je ovakvih slučajeva svakim danom sve više i postavlja se pitanje naknade štete koju su počinili migranti. To pitanje postavila je i Marija Dorić, čije pismo prenosimo u cijelosti.

“Moje ime je Marija Dorić, rođena sam u Rijeci 1986. godine i svoje djetinstvo i djevojaštvo sam provela živeći u Gorskom kotaru koji ste jednim potpisom svog nalivpera uništili!

Da vam pojasnim… Nekad mirna mjesta Gorskoga kotara u kojem su ljudi držali otvorena vrata tokom čitavog dana, mjesta u kojima su se djeca bezbrižno igrala i trčkarala, mjesta u kojima ljudi nisu znali što su rasne i vjerske razlike pretvorili ste u zvjerinjak i svakodnevni strah za vlastiti život. Znate li Vi, draga predsjednic,e što je to ‘nacionalna sigurnost’? Znate li, draga predsjednice, da je ta ista ‘nacionalna sigurnost’ srušena. Znate li, draga predsjednice, da imamo problem katastrofalnih razmjera? Objasnite mi, molim vas, zašto horde ‘migranata’ Afganistanaca, Pakistanaca i Isilovaca hodaju našim šumama??? Zašto te iste horde provaljuju u naše domove i devastiraju ih??? Objasnite mi zašto Vi koji ste odgovorni za to šutite i ne poduzimate ništa po tom pitanju??? Uništeni su snovi i egzistencija mnogih mještana, pa tako i moja… Naime, prije dvije godine suprug (koji je inače umirovljeni ratni vojni invalid, pripadnik “Ajkuli” specijalne policije iz Rijeke) i ja kupili smo drvenu kućicu nedaleko od moje rodne kuće koju smo uredili i opremili kako bismo je iznajmljivali i tako sebi osigurali bolju budućnost i koricu kruha na stol. Kupili smo je tako što smo digli kredit koji ćemo otplaćivati narednih 30 godina, a sve je palo u vodu u srijedu na 1. maj kad su migranti provalili i devastirali sav naš trud, rad i znoj… Sada ja vas pitam što da napravimo??? Da popravimo učinjenu štetu i čekamo novi val koji dolazi? Zakon ne postoji, barem ne u našu korist. Više prava ste dali tim istim zvijerima koji haraju i uništavaju. Bojimo se za vlastiti život, a ja kao žena se bojim još i više jer ne želim biti mučena, silovana i zapaljena kao vještica na lomači, što bi njima predstavljalo iznimno zadovoljstvo spaliti kršćanku…

Dajte nam formulu kako živjeti s tim zvijerima. Objasnite mi što je ‘Marakeški sporazum’ i kome to pogoduje? Objasnite, jer ja stvarno ne znam. Uvjerite me da je biti Hrvatica lijepo i da je život ovdje lijep. I nemojte lagati jer ove ruke koje vam pišu ovo pismo se grčevito bore za koricu kruha, uredno podmiruju sve svoje obveze prema REPUBLICI HRVATSKOJ i svakodnevno se trude ostati tu. Želim da ovo pismo shvatite vrlo ozbiljno, da posjetite naš uništeni Gorski kotar, jer ukoliko Vi ne poduzmete ništa, uzet ćemo stvari u svoje ruke i braniti svoje jer to ste nam Vi, draga predsjednice, i Vlado Republike Hrvatske ostavili na izbor! Nadam se da ste se lijepo proveli za 1. maj i da mirno spavate jer ja zasigurno ne!

S poštovanjem,

Marija Dorić”