Predsjednica u Mariji Bistrici poslala važnu poruku: ‘Evo kako ćemo rastjerati tamu i sumnju!’

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Ustvrdila je to aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović putem Facebook objave iz Marije Bistrice gdje je sudjelovala na vojnom hodočašću.

“Skupo plaćena sloboda OBVEZUJE nas izgraditi do kraja našu Domovinu u mjesto u kojem se dobro, lijepo i sigurno živi. To je naša dužnost, to je moja dužnost.

Danas sam, kao i tisuće ljudi, došla u dom naše najvjernije pobjednice, Majke Božje Bistričke, da bismo, kako je lijepo rekao msgr. Jure Bogdan – časno, pravedno i požrtvovno ispunili službu koja nam je povjerena za dobro hrvatskoga naroda i svih stanovnika lijepe naše Domovine.

Vjera nam je davala, daje i davat će snagu koja nam je potrebna da bismo rastjerali tamu i sumnju gdje god se one pojavile, te uz bližnjega svoga Hrvatsku pretvorili u dom u kojem svaka hrvatska obitelj ima svoje blagostanje, svoje dostojanstvo, svoju budućnost!”, stoji u Facebook objavi predsjednice Republike.

U nacionalnom svetištu u Mariji Bistrici održano je 27. hodočašće Hrvatske vojske, policije i hrvatskih branitelja kojem je nazočila i hrvatska predsjednica i i vrhovna zapovjednica Oružanih snaga Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović.





Uz predsjednicu, koja nije davala izjave, na hodočašću su bili i potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i ministar branitelja Tomo Medved.

Na hodočašću pod zapovjedništvom kontraadmirala Ive Raffanelija, zapovjednika Hrvatske ratne mornarice, uz nekoliko tisuća hodočasnika sudjelovalo je oko tisuću pripadnika Oružanih snaga, a nakon svečanog ulaza više od 200 stjegova brigada, samostalnih bojni, bataljuna, divizijuna i bitnica te postrojbi i jedinica specijalne policije, služena je koncelebrirana sveta misa.

Propovijed je održao vojni biskup u Republici Hrvatskoj Jure Bogdan koji je kazao kako u svetište Majke Božje Bistričke svatko dolazi s posebnom nakanom, željom ili brigom, a sve se one slijevaju u jednu zajedničku, veliku molitvenu rijeku.