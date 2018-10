Predsjednica odgovorila na upite: ‘Niti štitim Brkića, niti sam u kontaktu s njime’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović za Dnevnik Nove TV komentirala je curenje informacija i aktualnu političku situaciju.

”Mislim da zapravo ova koncentracija na afere, koliko god one bile važne kao predmet istrage pravosudnih tijela u javnom prostoru, nije dobra i dalje utječe na iseljavanje stanovništva iz Hrvatske. Ako se osvrćete na SMS aferu, nakon povratka iz SAD-a razgovarala sam s onim ljudima s kojima mogu u okviru svojih ustavnih ovlasti, s premijerom, Jandrokovićem i zaključila da nema potrebe za mojom reakcijom”, rekla je predsjednica.

Predsjednica je neistinitim nazvala insinuacije da štiti Milijana Brkića, čije se ime spominje u aferi SMS.

”Milijan Brkić cijelo ovo vrijeme niti je tražio moju zaštitu, niti za to ima potrebe niti imam načina njega zaštititi. Njega i sve ostale građane treba štititi sustav koji treba omogućiti jednaka prava svima”, istaknula je Grabar-Kitarović.

Rekla je kako postoji temeljna razlika između ove tzv. afere SMS i Agrokora. U aferi SMS iz svih podataka koje je dobila riječ je o potencijalno kriminalnim radnjama koje treba dokazati.

‘Zabrinjava me curenje informacija’

”Dakle, fabriciranja SMS-ova. Ono što me zabrinjava kao predsjednicu je curenje informacija iz državnih ustanova, ali njih trebaju istražiti i sankcionirati same državne ustanove. I u to se apsolutno ne smijem petljati. Ne smijem i ne radim nikakav pritisak niti bi mi palo na pamet uopće zvati Državno odvjetništvo ili državnog odvjetnika i tražiti informacije o ovom slučaju dok istraga još traje. Pričekajmo rezultate istrage”, istaknula je predsjednica.

Također, rekla je da prije prosvjeda u Vukovaru nije razgovarala s gradonačelnikom Ivanom Penavom.

”Međutim, razgovarala sam s Ivanom Penavom tisuću puta. Doista. Ne mogu niti prepričati te svoje razgovore, ne samo s njime nego i s mnogim ljudima iz Vukovara. Dakle, Ivan Penava je gradonačelnik koji ima možda jedan od najtežih poslova u Hrvatskoj. To je čovjek koji se trudi kako bi dobio pravdu za žrtve koje mu se svakoga dana obraćaju, a obraćaju se i meni u Vukovaru”, izjavila je Grabar-Kitarović.

Predsjednica je ustvrdila kako smo mi društvo koje u Europi ima najveći broj sudaca po glavi stanovnika, a prednjačimo u najvećem broju zaostalih predmeta po glavi stanovnika te je konstatirala da treba ubrzati rad pravosuđa.

Revizija glasova za referendum

”Ono što ne želim, a vjerujem niti gradonačelnik Penava, niti organizatori prosvjeda ne žele, da se u svemu tome stigmatizira cjelokupna srpska zajednica u Hrvatskoj jer govorimo o pojedinačnim zločinima koje treba procesuirati. Dakle, ne želimo narušiti ni na koji način odnose između većinskog hrvatskog naroda i manjina, posebno srpske manjine u Podunavlju i u drugim dijelovima Hrvatske jer smo toliko učinili da bi se to postiglo”, rekla je predsjednica.

Predsjednica Grabar-Kitarović o pitanju referendumske inicijative očitovala se riječima kako u ovom trenutku nema razloga vjerovati da je itko u cijelom tom postupku pokušao ikoga prevariti.

”Međutim, mislim da bi svima bilo u interesu da je proces bio puno transparentniji i da su u taj proces provjere potpisa bile uključene udruge koje su to zahtijevale pa čak i neke neutralne udruge koje se bave praćenjem procesa. Dakle, nevladine udruge koje prate procese vladavine prava i slične. Mislim da bi to pomoglo i samoj Vladi i Ministarstvu, da u ovom trenutku može izaći pred ljude i s većom kredibilnošću reći da je sve bilo legalno”, istaknula je predsjednica.

”Eventualno se može provesti proces revizije, ako ništa drugo, barem onih glasova koji su proglašeni nevaljalim iz bilo kojih razloga. I da se tim udrugama pruži prigoda, da se objasni, da se provjere je li to stvarno tako”, zaključila je Grabar-Kitarović.