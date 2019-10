PREDSJEDNICA NEUGODNO IZNENADILA CIJENJENOG PROFESORA: ‘Region?? To joj nije trebalo, mi smo članica EU’

Autor: Dnevno, B.V.

Kolinda Grabar Kitarović objavila je i službeno da je spremna ući u politički ring i boriti se za drugi predsjednički mandat na Pantovčaku.

Političku kampanju započela je sa službenim sloganom “Zato što vjerujem u Hrvatsku”. Za komentar vezano uz slogan, pitali smo prof. dr. sc. Anđelka Milardovića, hrvatskog politologa, sociologa i profesora političkih znanosti. “Ispada da se mogu napraviti i cijele stilske vježbe na temu tog slogana, jer ispada da do sada nije vjerovala, ispada da je politika i političko djelovanje religijska kategorija pa da se u to mora vjerovati. Takva odrednica vjerovanja ima religijske konotacije. Bolje bi bilo da je rekla ‘znamo kako urediti republiku’, to je onda orijentacija na znanje”, kazuje nam sugovornik te dodaje kako je slogan u političkome marketingu ključan za političku mobilizaciju birača, a slogan Grabar-Kitarović po njemu nije dovoljno uvjerljiv niti nema naboj. “Ako bi ga se vrednovalo na skali od 1 do 5, onda bi dobio 3, jer ne poziva na promjenu, a nama je stalo do promjene. Iz slogana se ne vidi nikakva promjena, već je slogan u funkciji statusa quo”, govori profesor Milardović.

Predsjednica je svojim obraćanjem ciljala na emocije glasača desnog biračkog spektra, je li to posebice zbog kandidata Miroslava Škore, koji pretendira uzeti glasove desnice, a koji bi joj inače pripali, pitali smo profesora. “Predsjednica se sama dovela u nezavidnu situaciju, svojim političkim odlukama, ponašanjem i stavljanjem predsjedničke institucije u okviru spektakla i zabave. Uopće ne treba tražiti vanjski uzrok. Kao da nam je malo različite proizvedene zabave u okviru masovne kulture pa nas još i predsjednica zabavlja. Koga može animirati na taj način? To je obezvrijeđivanje insitucije predsjednika i stavljanje te instucije u kulturološki okvir društva spektakla, to može biti privlačno jednome dijelu populacije, ali mnogima nije. Ipak mora postojati dignitet te ustavne insititucije”, upozorava profesor Milardović na predsjednicu koja je estradizirala svoju ulogu.

“Nije Pantovčak narodnjački orkestar za proizvodnju različitih masovno-kulturnih priredbi i tako dalje. Ili možda jest, s obzirom na ustavnu ulogu, što joj je drugo preostalo?”, rekao je Milardović, što nas je navelo da postavimo pitanje o smislenosti insitutucije predsjednika. Treba li povećati predsjedničke ovlasti ili ukinuti inistituciju predsjednika, ako već insinuiramo kako su predsjedničke ovlasti preslabe? “Realna uloga predsjednika je ona koja je zapisana u Ustavu. U grani izvršne vlasti predsjednica je sukreatorica vanjske politike, šefica obrane, predstavlja zemlju u inozemstvu i slično. Govorimo o jednome nizu ne tako snažnih uloga, a svako obećavanje preko tih ustavnih ovlasti je laž, jer ona ne može nešto takvo provesti. Mogu biti samo spektakualrne najave, o provođenju, ali ne i provođenje”, kaže Milardović, dotičući se predsjedničine izjave o plaći koja bi trebala biti barem 7 tisuća kuna, što je čista demagogija, jer ona nema mehanizme za takvo nešto.

Masu toga što smo mogli čuti iz predsjedničinog govora, u ingerenciji je vlade i nije u djelokrugu predsjedničkih funkcija. “Želim skrenuti pozornost na diskrepanciju između ustavnih ovlasti i ove kampanje obećanja. Bilo bi poštenije da ni ostali predsjednički kandidati ne obećavaju, jer kada bi se držali ustava, onda bi dignitet kampanje bio potpuno drugačiji. Tad bi morali proizvoditi slogane i najavljivati politike kompatibilne sa ustavom, a oni proizvode politike koje su potpuno nerealne i lažne, jer ih oni ne mogu provesti, jer to nije u ustavnim ovlastima”, upozorava Milardović, predlažući referendumsko pitanje na kojem bi se mogli izjasniti želimo li da se predsjedniku povećaju ovlasti ili smo za to da se predsjednik bira iz parlamenta. Kako kaže profesor, pravila igre u političkoj areni trenutačno su nezahvalna za bilo koga tko se nađe na Pantovčaku, jer predsjednici se biraju izravno, čime se u narodu stvara privid izravne moći i snage, a kada se snaga želi izravno demonstrirati, onda se ne može zbog ustavom stvorenih ograničenja.





Profesora smo pitali za ocjenu vanjsko-političkog djelovanja Kolinde Grabar-Kitarović, jer predsjednica se pohvalila kako se Hrvatska nije nikad toliko spominjala u svijetu, kao što se spominje sada, aludirajući da su to zasluge njezinog mandata. Je li Predsjednica uistinu doprinijela nekoj ljepšoj slici Hrvatske u svijetu? “S aspekta političkog marketinga, Republika Hrvatska je bila vidljivija. Ona je na svoj osebujni način skretala pozornost i sad više ljudi zna za Hrvatsku. Koji su benefiti toga? Što se bitno promijenilo na vanjskoj politici RH? Postoje tri vanjske politike: premijer, ministarstvo vanjskih p0slova i predsjednica. Za malu državu je previše da ima tri vanjske politike koje nisu koordinirane”, progovara Milardović o već poznatom problemu hrvatske diplomacije, u kojoj svatko vuče na svoju stranu.

Predsjednica je spomenula i “region”, što je za Milardovića bilo potpuno suvišno. “Nepotrebno je spominjala region. Mi smo članica Europske unije i kakve mi imamo veze s tim prostorom? Spominjanje riječi region je afrička šljiva za političku desnicu“, progovara Milardović za dnevno naglašavajući da je to samo mamac za jedan dio političke desnice.

Predsjednica se doticala i poboljšanja demografske slike Hrvatske. Milardović ocjenjuje kako je Vlada radila na demografskoj obnovi, ali da su rezultati skromni. U ovom konkretnom slučaju na polju demografije, predsjednica može nešto samo zagovarati i inicirati te nema kontkretne poluge u rukama kao što ima premijer.

Zaključno, nudi li nam Kolinda samo lijepa obećanja? Prisjetimo se samo njezine najave s inauguracije da ćemo biti jedna od najrazvijenijih država svijeta. Pet godina kasnije ipak smo ovdje gdje jesmo.