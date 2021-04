Predsjednica KoHOM-a prozvala Beroša: ‘Mora preuzeti odgovornost!’ Kaos zbog platforme CijepiSe!

Čini se kako je platforma “CijepiSe” izazvala daleko veću pomutnju, nego što se prvotno smatralo. Predsjednica KoHOM-a Nataša Ban Toskić komentirala je situaciju s cijepljenjem u praksi, te otkrila kako su tekle pripreme za platformu “CijepiSe”.

KoHOM prigovarao na spornu platformu

Ban Toskić navodi kako su predvidjeli da će cijepljenje biti veliko administrativno opterećenje, no kako platforma “CijepiSe” nije funkcionalna, ali i nije ono što je KoHOM želio i predlagao. Uz tim, uz KoHOM-a nisu bili uključeni u radnu skupinu koja je tu platformu izrađivala.

“Bili smo na 2 sastanka, ali smo imali previše primjedaba pa nas više nisu zvali”, naglasila je Ban Toskić. Rekla je kako se sada vidi da se može imati i dobra platforma, te je ukazala na primjer Međimurske županije.

Ne zna se koji je od pacijenata pozvan i kada će se cijepiti

Ban Toskić ističe kako je potreban pozivni centar kako bi se pregledavale prijave i svrstavalo ljude u prioritetne kategorije, kao što je to kaže organizirano u Međimurju.

Ustvrdila je kako se u ovom trenutku nema ništa od platforme za cijepljenje, kako se ne zna koji je od pacijenata pozvan i kada će se cijepiti.









Kaos u ordinacijama

“U ovom trenutku mi u ordinacijama imamo kaos. Naši telefoni ne prestaju zvoniti, totalni je kaos i pacijenti su nezadovoljni. Do toga je dovela dosadašnja organizacija cijepljenja i smatram da je za ovo odgovoran ministar te da bi on konačno trebao preuzeti odgovornost”, decidirana je bila Ban Toskić.

Što s onima koji su se prijavili preko platforme?

Ban Toskić je rekla kako protokol treba donijeti ministarstvo zdravstva i županijski zavodi za javno zdravstvo, te kako će obiteljski liječnici uvijek svojim pacijentima izaći u susret pri naručivanju, uz napomenu kako će to dodatno zablokirati cijeli sustav.

"Obiteljski liječnici su u velikoj mjeri proveli prvu fazu cijepljenje starih i nepokretnih te zdravstvenih radnika, potom drugu fazu starih i kroničnih bolesnika koja još traje", rekla je i dodala kako masovno cijepljenje koje slijedi mora biti u potpunosti izvan ordinacija, na velikim punktovima te kako u tome moraju sudjelovati svi zdravstveni radnici.









Ban Toskić je za HRT rekla da je platforma za cijepljenje doživjela potpuni debakl i krah te kako je kao takva plaćena i za to netko treba preuzeti odgovornost.

Ministar Vili Beroš o platformi i cijepljenju

Ministar zdravstva Vili Beroš komentirao je navode u platformi CijepiSe, te je istaknuo kako se platformom bavi već neko vrijeme, kao i da je na poticaj struke krajem prosinca i početkom siječnja angažirao firme koje imaju ugovore o održavanju CEZIH-a na izradi novih funkcionalnosti, odnosno platforme.

“Taj posao je išao određenim tijekom. Moram reći da nije istina da platforma ne funkcionira, ona funkcionira, možda ne onako kako smo željeli u potpunosti, ali dovoljno da zadovolji izazove cijepljenja u ovom trenutku”, kazao je.

"Isto tako, čitam da došlo do kraha cijepljenja u RH. To nije točno, kao što svjedočite podižemo broj cijepljenih osoba u jednom danu. Danas je on otprilike 23 tisuće, što je sjajna brojka. Moramo i dalje biti svjesni odgovornosti koja je pred nama u organizacije cijepljenja i sa županijskim zavodima za javno zdravstvo koji koordiniraju te aktivnosti.









Sustav je decentraliziran, i odlučuju svaki za svoju županiju koji je najbolji sustav, korištenje masovnih punktova, ordinacija obiteljske medicine, izdvojenih punktova… Moram reći da ne bacamo cjepiva, da su masovni punktovi puni. Cijepljenje ide jednim svojim tokom, ali svakako, ubrzat ćemo i to”, zaključio je.