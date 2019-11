PREDSJEDNICA JASNO PORUČILA: ‘Mogu me napadati ali ja ću i dalje pjevati’

Iz Ureda predsjednice Republike poslali su priopćenje medijima u kojem su reagirali na medijske napise o pjevanju aktualne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović na rođendanskoj proslavi gradonačelnika Zagreba Milana Bandića.

Priopćenje Ured predsjednice Hrvatske prenosimo u cijelosti.

“S obzirom na medijske natpise izvješćujemo da je Predsjednica Republike Hrvatske u petak prvo bila na Sinjskoj večeri , a nakon toga na Broćanskoj večeri, gdje se pridružila ostalim nazočnima u čestitanju rođendana gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću.

Prije toga, Predsjednica je Hercegovcima na Broćanskoj večeri poručila: “Ma koliko me napadali, a vi znate nažalost koliko je ružnih riječi izrečeno, ja neću odustati: jer nisam bitna ja.”

“Ja to sve mogu podnijeti. Bitan je narod. I nikada, apsolutno nikada i ni po koju cijenu neću odustati od borbe za jednakopravnost i prava Hrvata u Bosni i Hercegovini.”





“Nikada neću odustati od odlazaka k vama, u našu prekrasnu Hercegovinu. Meni je ta zemlja toliko bliska. Volim zapjevat’ s vama, neki mi to zamjeraju, ali to je upravo ono što svijet cijeni. Biti čovjek, pokazati drugom da ga poštuješ, da nisi ništa više od njega, nego jednak kao on… I zato ću zapjevati, jer pjesma i rane i dušu liječi i pjesma pokazuje optimizam i ono lijepo lice, i Hrvatske i Bosne i Hercegovine.”

Povodom medijskih napisa koji u uobičajenoj maniri nastavljaju praksu napadanja i izrugivanja, predsjednica Grabar-Kitarović poručuje:

“Napadaju me kad se veselim uspjesima hrvatske reprezentacije, napadaju me kad zapjevam i sve to mogu podnijeti, samo mi Hrvatsku i moj narod ne dirajte. I jasno kažem: zapjevat ću opet sa svojim narodom i nemam se namjeru ikome ispričavati zbog toga.”