PREDRAG MIŠIĆ PREDSJEDNICI UPUTIO TEŠKE RIJEČI: ‘Više vam ne vjerujem, niste moja predsjednica’

Autor: Dnevno.hr

Vukovarski branitelj i bivši logoraš, Predrag Peđa Mišić, na svojem Facebook profilu objavio je jedan zanimljiv koji bi mogli opisati kao ”oproštaj” od predsjednice koju je poštovao, čak i obožavao…

Njegovu objavu možete pročitati ovdje:

AKO JE VJEROVATI GRIJEH

POGRIJEŠIO SAM

Ne tako davno, prije nekoliko godina ponadao sam se, vjerovao da smo dobili predsjednicu kakvu ovaj narod zaslužuje.

2017 “ZA DOM SPREMNI” stari hrvatski pozdrav

2019 “ZA DOM SPREMNI” nije stari hrvatski pozdrav KGK

Ali svakim danom sve manje vjere sve više me razuvjerila.

Nakon zadnjeg javnog istupa, bilo ih je puno zadnji je zadnji.

Pogriješila sam e pa i ja sam.

Sad kad pogledam bilo je to jasno od početka, nisam htio vidjeti.

Kaže ona, savjetnici su je krivo informirali.

Koji?

Vi ih birate!!!

Savjetnica koja pita hrvatsku javnost što Hrvati imaju s Dubrovnikom je vaš izbor,

Slikanje s Vučićem je Vaš izbor

Slikanje s porfirijem s Dinare je Vaš izbor.

Pisali su o vama hvalospjeve

Majka, kraljica ovo ono

Ne krivim nikog, više vam ne vjerujem

Niste moja predsjednica

Neka vam glas daju none i nonići.

Moje je ZA DOM SPREMNI

VAŠE je

SMRT FAŠIZMU SLOBODA NARODU

RAZLIKA JE NEPREMOSTIVA

Ja nisam Alisa u zemlji čuda a Vi