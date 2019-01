PREDIZBORNA UTRKA: Amsterdamska koalicija kao iznenađenje izbora?

GLAS, IDS i HSS s PGS-om potpisali su u Rijeci sporazum o koalicijskom suradnji za izbore za Europski parlament. Tom prigodom predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš komentirala je ponašanje premijera Andreja Plenkovića u Saboru, piše Novi list.

”Ponašanje premijera Andreja Plenkovića u Saboru bilo je apsolutno neprimjereno, praktički premijer je gotovo fizički napao jednog zastupnika, to je loše za Hrvatsku i našu sliku u svijetu, ali incident čitajte u kontekstu izbora za Europski parlament i bildanja mišića i HDZ-a, i Mosta. No, ako je Plenković nervozan jer ima problema u svojoj stranci, neka to u njoj i riješi” rekla je Mrak Taritaš.

Izjavila je da premijer ne smije imati tako kratak fitilj, čak i ako ga netko podsjeti da u ratu nije bio zbog toga što je bio ”anemičan” te je naglasila kako on mora otrpjeti takve napade, a ne reagirati kao malo dijete koje se ide potući kad nije po njegovom.

Amsterdamska koalicija ovim je sporazumom dogovorila da će IDS imati prvo mjesto na zajedničkoj listi za Europski parlament, GLAS će biti drugi, HSS treći, a HSU, čije se pristupanje očekuje do kraja mjeseca, četvrto mjesto. Sama Anka Mrak Taritaš bit će na simboličnom 12. mjestu, a Krešo Beljak na 11. mjestu. PGS će također imati jedno mjesto na listi. Najavljuju da će biti iznenađenje izbora.