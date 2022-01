PRED PLENKOVIĆEVIM HDZ-OM STOJE OVE VELIKE PRIJETNJE: Situacija graniči s očajem, mogla bi ugroziti rejting stranke

Autor: Iva Međugorac

Prije nekoliko dana premijer Andrej Plenković najavio je paket mjera s kojim se njegova Vlada planira suočiti s najavljenim poskupljenjem energenata, koji bi građanima naše zemlje trebao donijeti veće cijene plina i struje. Usporedno s time gorivo dugo nije bilo ovako skupo kao što je to danas slučaj pa je vidljivo da se Hrvatska usporedno s ostatkom svijeta nalazi na pragu velike krize, koja će višestruko utjecati na životni standard naše zemlje, koja se priprema za ulazak u eurozonu, što bi također moglo dodatno utjecati na financije hrvatskog stanovništva, kao što je to bio slučaj i sa nizom drugih, znatno razvijenijih europskih zemalja, u trenutku kada su svoju nacionalnu valutu mijenjale eurom.

Svjestan je i premijer Andrej Plenković te nezavidne situacije, koja mu dolazi u ovoj godini, ali i koja stiže u periodu u kojem bi se njegov HDZ trebao pripremati za parlamentarne izbore. Iako je stranački rejting HDZ-a trenutno i više nego stabilan, u stranci su svjesni kako bi se duboka kriza praćena s obnovom koja stoji u mjestu itekako u nadolazećem periodu mogli odraziti na njihov položaj na političkom tržištu, a ono od čega najviše strahuju jest nespremnost vladajućih da se s tim negativnim trendovima obračunaju. Kada govore o nespremnosti, HDZ-ovci uglavnom spominju ministra gospodarstva Tomislava Ćorića, od kojega se očekuju ideje i rješenja za plan kojega je Plenković nedavno najavio, a koji se odnosi na rast cijena energenata. Međutim, ideje na tom polju izostaju, a Plenković se samim time nalazi u kompleksnoj i bezizlaznoj situaciji koja graniči s očajem.

Kako tvrde upućeni, i premijer nije previše oduševljen resornim ministrom, no s druge strane u HDZ-u ni sami nemaju ideju s kime bi Plenković sve i da se na to odluči mogao zamijeniti Ćorića u rekonstrukciji Vlade, koja bi se navodno trebala provesti sredinom proljeća. I ranije se u vladajućim redovima rekonstrukcija spominjala kao jedna od opcija, no Plenković se na taj korak nije odvažio, pošto u kriznim vremenima u svojoj Vladi nije želio izazivati dodatnu krizu

. Kako provedbu reformi od Plenkovića očekuje Europa, tako se rekonstrukcija čini kao opcija koja će se teško moći izbjeći jer sve suprotno predstavlja ozbiljnu prijetnju HDZ-ovom rejtingu, kojega stabilnim održava i inertna oporba, koja se odnedavno počela stabilizirati i buditi. S druge strane, prijetnju HDZ-ovom rejtingu predstavlja i Plenkovićeva ideološka neodređenost. Naime, otkako je u Saboru ratificirana Istanbulska konvencija, Plenković se definitivno udaljio od desnog biračkog tijela, koje se na prošlim parlamentarnim izborima uglavnom priklanjalo Domovinskom pokretu, koji prolazi kroz proces stabilizacije s novim predsjednikom Ivanom Penavom, Plenković za to vrijeme koalira s Miloradom Pupovcem i njegovim SDSS-om, što se i bez Pupovčevih parada po Banja Luci, ne dopada velikom dijelu HDZ-ovih birača, a ujedno dovodi u pitanje stranački koalicijski potencijal.