PRED NAMA SU CRNI DANI! Velika kriza u Marićevom resoru: Cijene hrane će i dalje divljati, nemoguće ih je zaustaviti

Autor: Iva Međugorac

Rast cijena velikog broja proizvoda kojima svjedočimo posljednjih mjeseci, primjećuje sve veći broj građana, posebice kada je riječ o cijenama hrane čiji je rast posljednjih mjeseci sve intenzivniji. Trend je to kojega su svjesni i u Ministarstvu financija te sve to pripisuju velikoj globalnoj zdravstvenoj krizi uzrokovanoj pandemijom korona virusa. Ta se kriza prelila na ekonomsku sliku svijeta, a to se naravno odrazilo i na cijene, koje ne prestaju rasti.

”Lanci opskrbe stajali su godinu dana, brodovi su bili na čekanju u lukama, proizvodnja je stajala, sve to utjecalo je na rast cijena”, objašnjava naš sugovornik iz Ministarstva na čijem je čelu Zdravko Marić te tvrdi da to uistinu jest stavka oko koje su u ovom resoru zabrinuti. Da razloga za brigu itekako ima jasno je i iz podataka Državnog zavoda za statistiku koji ukazuju na to da su cijene veće za 4,8 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine. u svega mjesec dana, točnije u odnosu na listopad cijene su porasle za 0,7 posto.

‘Moglo bi biti i gore’

”Situacija je doista nezavidna, a stopa inflacija je najveća još od veljače 2013. godine. Ovakvoj krizi nismo svjedočili skoro deset godina, a strahujemo da bi moglo biti i gore. Vlada je nedavno blokirala cijene goriva kako bi se time pokušala stabilizirati situacija, međutim, problem je što građani ovu situaciju osjete na svojoj koži kroz cijene kruha, mlijeka i svega onoga što se plaća i kupuje svaki dan”, kaže naš sugovornik uz opasku da Hrvatska po ovom pitanju nije usamljena.

Godišnja stopa inflacije u studenom je prekoračila na rekordnih 5,2 posto, a i rast cijena svakodnevnih potrošačkih proizvoda prisutan je na razini cijele Europe gdje govorimo o porastu od 4,9 posto.

Marić strahuje od 2022.

”Mi se po pitanju tog rasta na europskoj razini korektno držimo, ali to nije jamstvo za ništa. Životni standard naših građana je niži pa se onda kod nas i više osjeti rast cijena hrane, što je nezavidna situacija jer se od Vlade očekuje da kontrolira rast cijena. S druge je strane upitno kako to provesti i kako to realizirati, a da se to ne odrazi na stanje u poduzetništvu”, komentira naš sugovornik te napominje da je Marić svjestan kako bi se ova kriza s inflacijom mogla preliti na druge sektore kao što je primjerice zdravstvo, a tek onda mogli bismo imati još ozbiljniju situaciju.

Upravo je inflacija ono od čega Marić strahuje naredne godine, kada se Hrvatska priprema za velike i značajne izazove među kojima definitivno treba istaknuti ulazak u eurozonu.