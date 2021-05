PRED KAMERAMA ŽESTOKO IZVRIJEĐAO PLENKOVIĆA! On je prijetnja za premijera: Uskoro će morati otići

Autor: Iva Međugorac

“On je velika prijetnja za premijera Plenkovića”, tim riječima naši sugovornici iz Vlade opisuju položaj aktualnog ministra zdravstva na čija je vrata pokucao Uskok ne bi li se provjerili navodi o aferi s platformom za cijepljenje.

Kako tvrde upućeni, Plenković se od Beroša zapravo distancirao još nakon parlamentarnih izbora na kojima je ovaj osvojio najveći broj preferencijalnih glasova. Već je tada prvi čovjek Vlade uvidio kako bi se Beroševa popularnost prije ili kasnije mogla pretvoriti u opasnost po njega.

”On je zapravo mislio da bi Beroš koliko je popularan mogao poželjeti preuzeti njegovu fotelju, nitko nije mogao ni naslutiti afere kojima sada svjedočimo”, komentira naš sugovornik te dodaje kako je Plenković svojeg nekoć omiljenog ministra u više navrata u zadnjih nekoliko tjedana prekorio jer reforma zdravstva kasni, no s njim je premijeru teško ući u ozbiljnije obračune.

Vrtoglavi pad popularnosti

S jedne strane pred HDZ-om su lokalni izbori, s druge pak strane tu je i pandemija koronavirusa, a mijenjati ‘generala’ usred bitke nije umjesno pa je prvi čovjek Vlade dosta oprezan. ”Tu je i taj nesretni zahtjev oporbe za njegovim opozivom koji mu je došao kao naručen, sad se Plenković mora zalagati za njega iako i sam uviđa koliki su razmjeri katastrofe prisutni oko njega”, tumači naš sugovornik koji se ni sam ne može načuditi vrtoglavom padu Beroševe popularnosti. Ljudi su mu prije nekoliko mjeseci pljeskali s balkona, a on je sve to prokockao nesmotrenim potezima, i aferom koja ni njemu, ni stranci, ni Vladi nije bila potrebna.

”Zamislite on se zapravo i na sjednici Vlade drznuo prijetiti premijeru, između redaka ga je optužio za kukavičluk i kalkuliranje. Ne trebam vam ni reći kako je Plenković na to poludio, drzak je, razmahao se, a problemi se gomilaju”, kaže naš sugovornik te napominje da Beroš u nevolje uvlači i Plenkovića koji sada u očima javnosti mora komentirati nešto sa čime zapravo nije imao nikakve veze. ”Javnim novcem plaća svoje poznanike, igra se znajući kako je prošao njegov prethodnik, i onda sve to padne na Plenkovića. Povukao je nekoliko kardinalnih pogrešnih poteza, i sasvim će sigurno prije ili kasnije morati otići”, kaže na koncu naš sugovornik.