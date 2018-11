Prebio maloljetnika, ženu, kćer: Slika otkriva zašto je Nobilo izdao Davidova oca

Otac ubijenog Davida Dragičevića, Davor Dragićević koji je svojom borbom privukao veliku pozornost javnosti kroz inicijativu Pravda za Davida, ovih je dana, slično kao i svi ostali koji prate slučaj nesretnog mladića doživio svojevrsni šok. Naime, na pomalo nemoralan način suradnju s nesretnim ocem prekinuo je hrvatski odvjetnik Anto Nobilo progovarajući o Dragičeviću kao o očajniku kojime manipuliraju političari. Uz Nobila, Dragičegića su napustili odvjetnici Duško Tomić i Zora Dobričanin Nikodinović.

“Otac Davor Dragičević je očajan čovjek. Sve mu opraštam i sve ga razumijem. Njemu je sin stradao. Međutim, njega su obuhvatili ljudi iz politike i oni ga otprilike usmjeravaju. Njima odgovara da je bio masakriran, da je silovan, da ga je ubila policija, da je ministar unutarnjih poslova to zapovjedio. Ništa to nije istina”, rekao je Nobilo napuštajući slučaj, a detalje suradnje s Nobilom za naš je portal ekskluzivno otkrio razočarani otac.

”On se u priču uključio prije otprilike dva mjeseca i to na nagovor, ili po nalogu drugih ljudi. Ono za što on mene optužuje, dakle da iza mene stoji politika, to više odgovara istini u njegovom slučaju”, poručio je Dragičević.

Kako je Ante Nobilo pomogao u vašem slučaju, pitanje je na koje je našem novinaru također odgovorio Davidov otac.

”On se svrstao uz tužiteljstvo, i ponašao se kao da zastupa suprotnu stranu. Prihvatio je njihove svjedoke, a za naše ustvrdio da nisu relevantni. Zbog toga što je ovako postupio, upoznati ću javnost sa svim činjenicama. Mi imamo dokaze za naše tvrdnje, ali još nismo u poziciji da ih iskoristimo. Jedno je sigurno. Neću im dopustiti da mi drugi puta ubiju sina”, istaknuo je nadalje. Ono što je posebno intrigantno, u cijeloj priči oko hrvatskog odvjetnika Nobila jest detalj koji se nedovoljno spominje u javnom prostoru. Naime, Nobilo je svojedobno snimljen kao počasni gost na večeri koju je organizirao Milorad Dodik, sjedili su jedan do drugoga za istim stolom, i po svemu sudeći vodili više no zanimljiv razgovor pa se stoga nameće pitanje je li ovo razlog radi kojega otac Dragičević sumnja u njega, i njegovo poštenje te propituje Nobilov odvjetnički legitimitet, a ovo nije prvi put da se baš Nobilo dovodi u neugodan kontekst. Svojevremeno je Nobilova supruga javno progovarala o životu s nasilnikom tražeći putem medija pomoć.

Jadranka Nobilo tada je tvrdila:

“Posjetila sam supruga u uredu u Amruševoj 5 te zatražila rastavu braka jer on nije, kako je obećao, prekinuo vezu sa sutkinjom Općinskog suda. Prebio me je tako da su mi napukle nosne kosti, na gornjoj je usni bio podljev, a na leđima sam s obje strane imala ogrebotine”, ispričala je Jadranka dodajući kako ju je suprug bacao po podu i s fotelje na fotelju te da je sreća što se izmakla njegovim udarcima. Govorila je tada kako je Nobilo jednom prilikom do krvi pretukao i njihovu kćer Ivanu. Prije nego li se ovaj skandal ohladio uslijedio je novi. Naime, desetak dječaka iz Centra, mladića od 15 i 16 godine mjesecima je prosvjedovalo kontejnerima blokirajući cestu, jer su im zabranili igru u parku, kojega su osobno uredili.

Brojni građani Zagreba imali su razumijevanja za ove klince kojima su davali potporu. Sklad je narušio odvjetnik Anto Nobilo koji je tuda naišao svojim automobilom. Nije mogao proći, a to ga je razljutilo do te mjere da je probleme riješio nasilnim putem. Izašao je iz svojeg vozila te pred svjedocima ispljuskao 15-godišnjeg Filipa Zelića. Mladiću se od udarca zavrtjelo u glavi, jer je netom prije imao potres mozga pa je stoga pao na pot. Tvrdio je da mu je odvjetnik autom prešao preko noge, a Nobilo svjestan svoje moći tada je poručio:

“Prepriječili su cijeli Zeleni val i nisu dopustili da se prođe. Pokušao sam odgurati kontejner, ali ga je taj mladić gurao prema meni pa sam mu lijepo opalio šamar da ga obeshrabrim”, govorio je Nobilo, jedan od najuspješnijih hrvatskih odvjetnika.

