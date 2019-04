Pravoslavni mitropolit: ‘Bog je uvijek s nama i uvijek na našoj strani’

Autor: Hina

Mitropolit zagrebačko-ljubljanski Porfirije Perić rekao je u nedjelju da blagdan Isusova uskrsnuća treba prije svega biti poruka nade i poruka da je Bog uvijek s nama i uvijek na našoj strani.

“Također, treba biti poruka kako – ne samo da ništa u čovjeku nije propalo – nego da u njemu sve ima smisla ako je utemeljeno na ljubavi prema Bogu iz koje onda izvire i ljubav prema čitavoj tvorevini, a unutar te tvorevine iznad i prije svega – prema svakom čovjeku. Jedan je Bog, jedan je ljudski rod i zato svi danas pjevamo Hristos vaskrse iz mrtvih i smrt razruši i onima koji su u grobovima život darovali”, rekao je Porfirije Perić novinarima prije početka uskrsne liturgije u pravoslavnoj crkvi Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu.

Istaknuvši kako jedino što na svijetu nije relativno jest živi Bog te danas, kada slavimo isusovo uskrsnuće, svjedočimo tu tajnu i podsjećamo, sebe i druge i cijeli svijet da je to jedino što je neophodno.

“Sve ostalo može biti i ne mora i sve ostalo se popravlja našom vjerom u Boga. I to, ne u Boga kao ideju ili neku apstrakciju, nego živoga Boga koji je osoba i koji je po svojoj suštini ljubav koji je došao u svijet da bi nam dao smisao i spasenje. Taj Bog u kojega mi kšrćani vjerujemo došao je zbog svih ljudi. On je jedan i jedinstven za sve ljude. U njemu ne postoji nikakva podjela ni na što. Mi po svojoj uskosti, svog duhovnog siromaštva i duhovne nezrelosti često nismo sposobni u Bogu prepoznati to da u njemu treba biti sve u jednom. Da u njemu prepoznamo cjelinu i da smo pozvani na cjelinu”, poručio je mitropolit Porfirije.

Kršćani koji se ravnaju prema julijanskom kalendaru danas slave Uskrs, obilježavanje toga najvećega kršćanskog blagdana počelo je ponoćnim liturgijom, a vjernici se se okupljali i na svečanim jutarnjim liturgijama i tradicionalnom čestitkom “Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse” poručili da Uskrs znači početak, sigurni zalog i temelj uskrsnuća. Nakon nedjeljne liturgije vjernici najveći i najstariji kršćanski blagdan slave u krugu obitelji.